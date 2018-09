Due accoltellati la vigilia di Natale, condannato

Accusato di aver aggredito con un coltello due giovani valdostani la notte della vigilia di Natale del 2017, un autotrasportatore romeno di 47 anni, Stefan Chereji, è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione. Il processo si è svolto con giudizio abbreviato davanti al gup Davide Paladino.

Il pm Carlo Introvigne aveva chiesto una condanna a due anni, anche in virtù delle attenuanti generiche. Secondo l'accusa, Chereji aveva estratto un coltello a farfalla dopo essere stato attorniato da un gruppo di giovani ai quali aveva chiesto dove potesse trovare un locale per trascorrere una serata di festa. Imputato per lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere, era assistito dall'avvocato Filippo Vaccino.

I fatti erano avvenuti nel centro di Aosta. I due aggrediti avevano riportato ferite lacere contuse al mento e alla fronte. Chereji era stato individuato in sella a una bicicletta in via Chambery alcune ore dopo, dai carabinieri e dalla polizia. (ANSA).