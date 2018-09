Domani martedì 18 settembre saint Joseph de Cupertino sainte Nadia

AGENDA DEL VESCOVO MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 18 e mercoledì 19 settembre

Villa San Pietro a Susa

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese

Giovedì 20 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario maggiore - ore 17.30

S. Messa per l'inizio dell'anno scolastico

Venerdì 21 settembre

Cattedrale - ore 9.30

S. Messa per la festa di S. Matteo patrono della Guardia di Finanza

Priorato do Saint-Pierre - ore 11.00

S. Messa per il Sodalizio Virgo Fidelis

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Sabato 22 settembre

Convento Suore San Giuseppe - ore 9.30

Incontro con le religiose e i religiosi all'inizio dell'Anno Pastorale

Lunedì 24 - Martedì 25 settembre

Priorato di Saint-Pierre - mattino

"Due Giorni" del clero all'inizio dell'Anno Pastorale

Mercoledì 26 settembre

Verrès - ore 10.30

S. Messa per il raduno Centri Anziani Piemonte e Valle d'Aosta

Venerdì 28 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 29 settembre

Cattedrale di Ivrea - ore 10.00

Partecipazione all'Ordinazione episcopale di Mons. Roberto Farinella, Vescovo eletto di Biella

Parrocchia di Verrès - ore 18.30

S. Messa per l'ingresso del nuovo Parroco don Alessandro Venturin

Domenica 30 settembre

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Santuario di Maria Immacolata in Aosta - ritrovo presso l'Istituto Don Bosco ore 15.00

Chiusura dei pellegrinaggi mariani giubilari estivi

•Le Messager Valdotain celebra martedì 18 settembre saint Joseph de Cupertino sainte Nadia

La Chiesa onora San Giuseppe da Copertino Sacerdote

Giuseppe Maria Desa nacque il 17 giugno 1603 a Copertino (Lecce) in una stalla del paese. Il padre fabbricava carri. Rifiutato da alcuni Ordini per «la sua poca letteratura» (aveva dovuto abbandonare la scuola per povertà e malattia), venne accettato dai Cappuccini e dimesso per «inettitudine» dopo un anno. Accolto come Terziario e inserviente nel conventino della Grotella, riuscì ad essere ordinato sacerdote. Aveva manifestazioni mistiche che continuarono per tutta la vita e che, unite alle preghiere e alla penitenza, diffusero la sua fama di santità. Giuseppe levitava da terra per le continue estasi. Così, per decisione del Sant'Uffizio venne trasferito di convento in convento fino a quello di San Francesco in Osimo. Giuseppe da Copertino ebbe il dono della scienza infusa, per cui gli chiedevano pareri perfino i teologi e seppe accettare la sofferenza con estrema semplicità. Morì il 18 settembre 1663 a 60 anni; fu beatificato il 24 febbraio 1753 da papa Benedetto XIV e proclamato santo il 16 luglio 1767 da papa Clemente XIII.

Il sole sorge alle ore 7,03 e tramonta alle ore 19,35.