Bimbo di 6 anni ferito in incidente stradale a Donnas

E' ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino il bimbo di sei anni rimasto ferito in incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, alle 15,10 sulla Statale 26 nel comune di Donnas. Si è trattato di un incidente autonomo: l'auto su cui viaggiavano un uomo di 38 anni e suo figlio per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri è andato ha sbandato ed è andata a impattare contro un muro.

Il 118 è intervenuto dopo pochi minuti: l'uomo è stato visitato e dimesso dal Pronto soccorso, con contusioni multiple non gravi. Il bambino è stato trasferito all'ospedale Regina Margherita di Torino: ha riportato un politrauma. Padre e figlio viaggiavano con le cinture di sicurezza allacciate e il bimbo era posizionato correttamente sul seggiolino: misure di sicurezza che ha nno contribuito a ridurre in maniera importante le conseguenze dell'incidente.