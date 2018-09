Regione estranea a rapporto tra De Vere Concept srl e Casinò spa

"La Regione è estranea al rapporto tra De Vere Concept srl, organizzatrice del concerto di Noemi (poi annullato ndr) e Casinò spa". Così, in una nota diffusa questo pomeriggio, la Pubblica amministrazione prende le distanze dalla 'vicenda Noemi' e, "nel declinare ogni responsabilità in ordine all'annullamento dell'evento". si riserva di "valutare le conseguenze di quanto affermato da De Vere, al fine di tutelare l'immagine della Regione stessa".

Il concerto di Noemi era previsto per giovedì 8 settembre, De Vere Concept, la società che organizza spettacoli per conto della Casino Spa, ha annunciato oggi di aver cancellato il concerto dal cartellone "per solidarietà con i lavoratori" che stanno affrontando la crisi economica che attanaglia la Casa da gioco, indicando per tale situazione chiara responsabilità del mondo politico valdostano.