Droga nel carcere di Brissogne. Brillante operazione della polizia penitenziaria ad Aosta

Il 21 agosto, al termine dei colloqui è stata rinvenuta occultata nelle scarpe di un detenuto tunisino di 28 anni della sostanza stupefacente, circa 2 grammi di hashish, che é stata prontamente sequestrata. Scattata la denuncia per lo spacciatore il cui fine pena è a gennaio 2020: era in carcere per reato connesso agli stupefacenti. A dare la notizia è il Segretario Generale dell'O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) Leo Beneduci che afferma: "Il carcere dovrebbe essere il luogo in cui sarebbe impensabile che accadano i fatti denunciati, ovvero che si arrivi a creare le condizioni per spacciare droga".

Nonostante negli ultimi anni si sia tentato in tutti i modi di rendere evanecescente il ruolo di polizia giudiziaria che la polizia penitenziaria riveste all'interno delle strutture, i fatti odierni confermano che la priorità operativa del corpo deve essere la prevenzione e la repressione di reati "soprattutto - evidenzia Beneduci - nei contesti in cui, per sconsiderate iniziative gestionali, si è letteralmente svuotato di significato l'apparto sanzionatorio previsto dall'ordinamento penitenziario a sostegno di una civile e sicura esecuzione delle pene. Aggiungiamo un fatto di assoluto rilievo, l'assenza da anni del Direttore e del Comandante titolari della struttura."