Les sonnettes du Val d'Aoste en exposition à Aoste

Sons et sonnettes dans les Alpes est de retour sur la place Chanoux d'Aoste; le rendez-vous est organisée pour le dimanche 2 septembre prochain.



Au cours de la journée, il y aura une série d'initiatives intéressantes: l'exposition de cloches à vache - clarines, toupins et sonailles - et les démonstrations de techniques de traitement du cuir. En outre, des animations musicales et des ateliers pour les enfants sont prévus au Jardin Alpin aménagé sur la place Narbonne et la participation du public, sur la place Chanoux, au Le grenier en place.



L'assessorat de l'Agriculture et de l'environnemnt rappelle que le dernier délai pour la présentation des demandes de participation à l'exposition-marché de sonailles expire le lundi 20 août.