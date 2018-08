La Valle d’Aosta dà il suo benvenuto all’autunno con una serie di sagre, feste popolari e appuntamenti imperdibili

É la Desarpa l’appuntamento che in Valle d’Aosta segna la fine della stagione estiva e celebra l’arrivo dell’autunno. Ogni anno, infatti, le mucche, dopo aver trascorso l’intera estate presso gli alpeggi in alta quota, fanno ritorno a valle e il lento cammino verso le stalle coincide, come da tradizione, con la festa di San Michele.

Il 29 settembre è una data molto importante per gli allevatori che per l’occasione adornano i loro bovini con fiori colorati e li lasciano sfilare, tra il suono dei campanacci, fino alle loro stalle. La demonticazione si celebra in diverse località della regione, come Valtournenche e Cogne. (Cogne Enrico Romanzi)

Per maggiori informazioni www.lovevda.it/it/<wbr></wbr>enogastronomia/eventi/desarpa www.lovevda.it/it/<wbr></wbr>banca-dati/2/feste-<wbr></wbr>tradizionali-e-processioni/<wbr></wbr>valtournenche/la-desarpa-di-<wbr></wbr>votornen/25015 banca-dati/2/feste- tradizionali-e-processioni/ cogne/deveteya-e-fera-de- cogne-demonticazione-fiera- del-bestiame-e-mercato/33313>http://www.lovevda.it/it/<wbr></wbr>banca-dati/2/feste-<wbr></wbr>tradizionali-e-processioni/<wbr></wbr>cogne/deveteya-e-fera-de-<wbr></wbr>cogne-demonticazione-fiera-<wbr></wbr>del-bestiame-e-mercato/33313

Non può chiamarsi autunno senza un buon bicchiere di vino novello e la tradizionale sagra dell’uva, che torna anche quest’anno ad animare le strade di Donnas. (vendemmia Stefano Venturini)

Appuntamento dal 4 al 7 ottobre con la tipica esposizione dell’uva locale e con l’assegnazione dell’ambito “grappolo d’oro”. Una vera competizione tra produttori di vino locale che si trasforma nell’occasione per partecipare alla Cena di Degustazione – ormai tappa fissa della sagra – e per unirsi al celebre Pranzo dei Vignerons, tra spettacoli e giochi di vario genere.

Per maggiori informazioni banca-dati/2/eventi- enogastronomici/donnas/festa- dell-uva/13585>http://www.lovevda.it/it/wwbr></wbr>banca-dati/2/eventi-<wbr></wbr>enogastronomici/donnas/festa-<wbr></wbr>dell-uva/13585

In Valle d’Aosta le mele sono delle vere star e a loro sono dedicate due delle feste più importanti dell’anno. Gressan e Antey-Saint-André celebrano, infatti durante il mese di ottobre, il frutto più desiderato. Si comincia a Gressan domenica 7 ottobre con una mostra mercato interamente dedicata alla mela. Nel corso della giornata è possibile non solo degustare la mela e altri prodotti tipici locali, ma assistere anche alla desarpa di Gressan, quest’anno giunta alla sua 4ª edizione. Anche Antey-Saint-André rinnova l’appuntamento autunnale il 13 e il 14 ottobre. Durante tutto il weekend i produttori valdostani si riuniscono per offrire il meglio della mela e per coccolare i palati di turisti e curiosi. (raccolta mele Stefano Venturini)

Per maggiori informazioni www.lovevda.it/it/<wbr></wbr>enogastronomia/eventi/festa-<wbr></wbr>delle-mele-antey-gressan www.lovevda.it/it/<wbr></wbr>banca-dati/2/eventi-<wbr></wbr>enogastronomici/antey-saint-<wbr></wbr>andre/mele-vallee-mostra-<wbr></wbr>mercato-sulle-mele/8612 banca-dati/2/eventi- enogastronomici/gressan/feta- di-pomme-festa-delle-mele/ 32737>http://www.lovevda.it/it/<wbr></wbr>banca-dati/2/eventi-<wbr></wbr>enogastronomici/gressan/feta-<wbr></wbr>di-pomme-festa-delle-mele/<wbr></wbr>32737

La storica fortezza di Bard si trasforma nella location d’eccezione del Marché au Fort – la vetrina enogastronomica valdostana che domenica 14 ottobre fino alle 18.00, mette in mostra tutti i sapori della regione. Profumo di Fontina DOP e Lardo d’Arnad, pane di segale appena sfornato e fragranti tegole: questo e molto altro accoglie i visitatori che, per l’occasione, possono scoprire tutti i segreti della produzione locale e ammirare le bellezze del Forte di Bard. (marché au Fort Stefano Venturini)

Per maggiori informazioni enogastronomia/eventi/marche- au-fort>http://www.lovevda.it/it/<wbr></wbr>enogastronomia/eventi/marche-<wbr></wbr>au-fort

Come ogni anno, il 13 e il 14 ottobre ritorna la Festa del Pan Ner – il pane nero più amato della Valle d’Aosta. Sono più di 50 i comuni della regione che partecipano con grande entusiasmo a questa iniziativa, nata per rievocare l’antica tradizione di cuocere il pane di segale nei forni comunitari. Oggi come allora, prima della stagione invernale, gli abitanti delle località che dispongono di forni comunitari si riuniscono per cuocere il tipico pane di farina di segale arricchito con castagne, cumino e frutta secca: un modo per tramandare le tradizioni locali e sentirsi parte della comunità.

Per maggiori informazioni tel. 0165 – 363540/ 0165 – 43386 brel@regione.vda.it http://www.lovevda.it/it/<wbr></wbr>banca-dati/2/eventi-<wbr></wbr>enogastronomici/valle-d-aosta/<wbr></wbr>lo-pan-ner-festa-del-pane-<wbr></wbr>nero/60017

Folklore e tradizione si mescolano in una delle feste popolari più antiche del territorio; la Bataille de Reines è, infatti, una manifestazione molto sentita, risalente al 1.600. Durante la finale regionale viene incoronata le reina, la regina delle mucche. Una storica "battaglia naturale” tra bovine all'Arena Croix Noire di Aosta il 20 e il 21 ottobre.

Si tratta di una competizione organizzata direttamente dagli allevatori che, con grande spirito agonistico, fanno affrontare le proprie bovine, per incoraggiare l’agricoltura valdostana e un’economia basata anche sulla produzione casearia. Per maggiori informazioni banca-dati/2/batailles-de- reines-et-de-tchevre/aosta/ batailles-de-reines-finale/ 27925>http://www.lovevda.it/it/<wbr></wbr>banca-dati/2/batailles-de-<wbr></wbr>reines-et-de-tchevre/aosta/<wbr></wbr>batailles-de-reines-finale/<wbr></wbr>27925

Dolce e gustoso, il miele è una delle specialità più conosciute della Valle d’Aosta. Ecco perché si celebra ogni anno a Châtillon la famosa Festa del Miele. Il 27 e il 28 ottobre l’Amministrazione comunale insieme con la Pro Loco e l’Associazione Consorzio Apistico della Valle d’Aosta sono pronte ad animare le vie principali del borgo con una serie di stand e attività dedicate a grandi e piccini. Per i più piccoli in particolare è aperta l’esposizione di tutti gli attrezzi utilizzati dagli apicoltori per la produzione di miele oltre una serie di percorsi didattici e laboratori divertenti.

(Miele Stefano Venturini)

Per maggiori informazioni www.lovevda.it/it/<wbr></wbr>enogastronomia/eventi/sagra-<wbr></wbr>del-miele-di-chatillon www.lovevda.it/it/<wbr></wbr>banca-dati/2/eventi-<wbr></wbr>enogastronomici/chatillon/10%<wbr></wbr>C2%AA-sagra-del-miele-e-dei-<wbr></wbr>suoi-derivati/21409