Frana Val Ferret: Al lavoro per aprire un varco. Istituiti servizi anti sciacallaggio

Tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile regionale e le Forze dell’Ordine hanno operato sul territorio colpito dall’evento calamitoso in stretta collaborazione con il Sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi.

I lavori di apertura di un varco all’interno della colata detritica - si legge in una nota del comune - sono proseguiti per tutto il giorno con imponente numero di mezzi scavatori. Il varco, quando terminato, sarà ad utilizzo esclusivo dei mezzi di soccorso e comunali per le operazioni connesse alla messa in sicurezza del territorio.

Il Comune di Courmayeur ha attivato per la notte un servizio anti sciacallaggio, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Presso il centro di accoglienza allestito al Forum Sport Center di Dolonne sono stati censiti nel corso della giornata oltre 400 sfollati, di questi 140 si fermeranno a dormire all’interno del centro di accoglienza appositamente allestito, mentre gli altri hanno trovato altre soluzioni o sono tornati presso le proprie abitazioni.

(Nella foto il sindaco con responsabile della Struttura Regionale Assetto idrogeologico dei bacini imbriferi, Valerio Segor)

Le operazioni di sgombero della colata detritica continueranno nei prossimi giorni al fine di liberare la strada comunale e riportare la situazione alla normalità. Il personale della Struttura operativa Assetto Idrogeologico dei bacini montani ha valutato in circa 10 giorni i lavori per la rimozione del materiale detritico, che in una primissima stima è stato valutato in circa 25mila metri cubi.

La parte che necessita di interventi di disalveo ha una lunghezza di circa 700 metri. A seguito di confronto con gli organi competenti non risultano ulteriori segnalazioni di dispersi.

Domani nella prima mattinata sarà effettuato un sopralluogo da parte degli organi competenti per verificare la possibilità di aprire eventuali accessi controllati collegati alla criticità, tra cui l’eventuale recupero delle auto rimaste bloccate nella Val Ferret. Le disposizioni per il recupero dei mezzi e l’orario saranno dati direttamente agli interessati dalla Protezione Civile presente sul territorio e dal COC.

L’Amministrazione comunale di Courmayeur, rinnovando il profondo cordoglio ai familiari delle due vittime della colata detritica, evidenzia ancora una volta la positiva collaborazione intercorsa nelle ore dell’emergenza con tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile regionale, l’Amministrazione regionale, le Forze dell’Ordine e tutte le persone che hanno operato sul territorio colpito dall’evento calamitoso. Un ringraziamento particolare l’Amministrazione comunale lo rivolge alla popolazione di Courmayeur che si è adoperata con azioni di solidarietà e di ospitalità delle persone coinvolte mettendo a disposizione gratuitamente alloggi e quanto necessario.