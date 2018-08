Domenica 'nera'; ventenne morso da vipera è grave, coppia colpita da fulmine a La Salle e tanti incidenti stradali

Giornata di superlavoro, quella di domenica 5 agosto, per il soccorso 118 in Valle d'Aosta. L'incidente più grave nella vallata di Clavalité, a Fenis, dove un ventenne valdostano è stato morso da una vipera; recuperato con l'elisoccorso e trasferito all'ospedale Parini di Aosta, il giovane è ricoverato nel reparto di Rianimazione; la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ventenne è stato morso sul volto e ha avuto una reazione allergica al veleno del rettile.

A La Salle, in località Les Hors, nel pomeriggio un turista genovese di 69 anni è stato colpito da un fulmine che lo ha investito direttamente: l'uomo è stato trapassato dalla scarica elettrica; la moglie 65enne, che era con lui, è stata invece sbalzata ed è rimasta ferita in modo non grave. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso col personale del 118.

Ambulanza e Vigili del fuoco sono anche accorsi ad Antey per un incidente stradale: nell'mpatto tra due auto, una Mini si è ribaltata su un fianco.

Due pazienti in Pronto soccorso in fase diagnostica: un 22enne e una 49enne.

Un uomo è invece ricoverato in gravi condizioni prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dellìospedale Parini, vittima di un incidente stradale avvenuto a Montestrutto (Settimo Vittone). L'uomo ha perso il controllo dell'auto, che ha impattato contro il guardrail.

Intervento del 118 e Vigili del fuoco anche a Breuil-Cervinia, nella Valtournenche, per incidente un altro stradale. Si tratta di un'auto che si è ribaltata; due i pazienti in Pronto soccorso in fase diagnostica: un 25enne e un 20enne, residenti rispettivamente in Liguria e in Lombardia. La dinamica dell'incidente è in fase di definizione da parte dell'autorità competente.