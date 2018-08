Anche in Valle allarme avvelenamento cani in villa

La Valle d'Aosta, è tra le regioni italiane (le altre sono Sicilia, Sardegna Lombardia, Veneto, Toscana e Trentino) in cui negli ultimi mesi sono aumentati i casi di avvelenamento dei cani in proprietà privata ed in particolare nei giardini delle villette.

Il caso più eclatante è dei giorni scorsi, con l'avvelenamento del cane 'eroe' Kaos che aveva partecipato alle ricerche dopo il terremoto di Amatrice aiutando a ritrovare diverse persone ancora vive ma sepolte sotto le macerie.

Stando ai dati diffusi dall'Associazione italiana difesa animali e ambiente-Aidaa, nei primi sette mesi del 2018 sono stati circa 1.300 i cani avvelenati in proprietà privata, contro gli 878 casi di tutto lo scorso anno e di questi circa 400 sono morti a causa dell'ingestione di bocconi avvelenati. In nessun caso fino ad oggi è stato trovato o denunciato il responsabile di questi avvelenamenti.

Gli avvelenamenti in villa sarebbero dovuti in particolare a due specifiche situazioni: la prima sarebbero frutto di vendetta a volte da parte di vicini che non sopportano l'abbaio dei cani o che semplicemente in maniera vigliacca se la prendono con gli animali per odio nei confronti dei vicini, in secondo luogo vi sono (e sarebbero in aumento) gli avvelenamenti preventivi da parte di bande di ladri che uccidono i cani in prospettiva dei furti in villa magari proprio in concomitanza con il periodo delle vacanze.