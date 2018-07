Una donna morta e due feriti in incidente stradale sulla statale 26 a Verrayes

Una donna di cui ancora non si conoscono le generalità è morta dopo le 20 di oggi martedì 31 luglio per i fatali traumi riportati in un incidente stradale avvenuto sulla statale 26 in località Champagne di Verrayes. Due i feriti, uno in modo grave; entrambi sono ricoverati all'ospesale Parini di Aosta.

Sul posto 118, Vigili del fuoco e carabinieri, che stanno ricostruendo cause e dinamica dell'incidente.

In base alle prime notizie, si tratterebbe di uno scontro tra un'auto e una moto. Seguono aggiornamenti.