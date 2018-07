Migliorano le condizioni del bimbo caduto dal balcone a Quart

L'ottimismo dei medici torinesi sulle capacità di ripresa del piccolo infortunato sta trovando conferma nel quadro clinico: sono infatti in lento ma costante miglioramento le condizioni del bimbo di quattro anni di Quart caduto domenica sera dal balcone al primo piano dell'abitazione di famiglia.

Il bimbo è sveglio e cosciente; è stato dimesso in queste ore dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale Regina Margherita di Torino e quindi trasferito in reparto. Nella caduta ha riportato un trauma cranico e nell'immediatezza era stato intubato, con i medici di Aosta (dov'era stato ricoverato per le cure urgenti) e di Torino che si erano riservati la prognosi.



In base ai primi accertamenti svolti dalla polizia, il bambino era caduto mentre giocava con la sorellina.