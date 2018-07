Gravi ma stabili le condizioni del bimbo d 4 anni caduto da un balcone a Quart

Restano gravi ma stabili, le condizioni cliniche del bambino di 4 anni che domenica sera è caduto da un balcone a Quart, riportando traumi e ferite per i quali era stato deciso dal 118 del Pronto soccorso di Aosta l'immediato ricoverto all'ospedale specializzato Regina Margherita di Torino.

Il piccolo era stato trasferito in elicottero dopo le prime cure di emergenza: a Torino è stato sottoposto a interventi d'urgenza; cause e dinamica dell'incidente sono al vaglio delle Forze dell'ordine intervenute; dai primi rilievi non risultano responsabilità per l'incidente da parte di altre persone.