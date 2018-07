Valle d'Aosta con Vival protagonista al Town Meeting su turismo enogastronomico

La sfida: innovare, integrare e connettere imprese, professioni, servizi e mercati del turismo e dell’enogastronomia. Concepito come un grande 'brainstorming' con la partecipazione di oltre 100 esperti del settore turistico provenienti da tutta Italia, al Town Meeting sul turismo enogastronomico ha preso parte anche una delegazione valdostana guidata da Stefano Celi, presidente di Vival VdA.

All'evento sono intervenuti Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, e Francesco Palumbo, Direttore Generale Turismo del MiBACT.

Gli esperti di turismo enogastronomico tra i quali lo stesso Celi si sono divisi in 10 tavoli di lavoro per discutere su tre diverse tematiche:

Territorio: la valorizzazione turistica dei territori dotati di attrattori enogastronomici: quali soluzioni per salvaguardare la sostenibilità ambientale dei flussi, la qualità dei prodotti e dei servizi, l’autenticità dello stile di vita e delle tradizioni?

Esperienza turistica: cambia il turismo e si modificano le richieste dei viaggiatori: come innovare ed ampliare il portafoglio di prodotti turistici delle destinazioni italiane, offrendo esperienze turistiche enogastronomiche competitive e di qualità?

Marketing & Export: ingaggiare la domanda domestica e internazionale è un’esigenza sia delle imprese turistiche che di quelle enogastronomiche: come integrare le azioni di marketing sui mercati da parte delle due filiere, ampliando le opportunità per destinazioni e imprese?

L’obiettivo è di far crescere qualitativamente l’offerta e rendere l’Italia più competitiva sui mercati internazionali, per farlo lo scambio di idee e di esperienze è una fonte non solo possibile ma necessaria, una sfida appunto per innovare e crescere.

“Una sfida che dobbiamo accettare - afferma con convinzione Stefano Celi - lo scambio tra esperienze e anime diverse del settore turistico ed enogastronomico mi convince sempre più che sia questa la strada da percorrere per poterci migliorare, che la Valle d’Aosta ha bisogno di confrontarsi con realtà e idee diverse per poter crescere, per capire che l’enogastronomia e il turismo sono un binomio ormai indissolubile, e vogliamo lavorare per questo”.

“Dal tavolo a cui ho partecipato - conclude il presidente di Vival - sono emersi concetti e modelli che spero si possano, mettendo il savoir faire valdostano, applicare alla nostra realtà, migliorandola, auspico dunque un incontro tra operatori turistici e agricoltori per integrare e far interagire le due filiere”.