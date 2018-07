Aosta medaglia d'argento per il pagamento della tassa sui rifiuti

Aosta virtuosa, anzi virtuosissima nella delicata classifica delle pagamento delle imposte. Il capoluogo regionale vince infatti assieme a Treviso la medaglia d’argento tra le province italiane per il versamento della tassa dei rifiuti.

A dirlo è l’analisi di Crif Ratings condotta sui bilanci dei comuni italiani, che ha analizzato i mancati incassi su base procapite relativi alla tassa rifiuti del 2016, evidenziando le differenze emergenti a livello regionale, provinciale e di città metropolitane.

Nella provincia di Aosta mancano all’appello solo 20 centesimi per cittadino contro i 149 euro di Roma che si trova al polo opposto della classifica.

Oltre alla Valle, tra le regioni virtuose si trovano le altre a statuto speciale del Nord Italia (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige), la Lombardia e il Veneto con mancati incassi pro capite inferiori a 10 euro (ovvero meno dell’4% dell’accertato).

Tra le regioni meno virtuose troviamo al primo posto il Lazio dove l’ammanco pro capite è di 121 euro, seguito dalla Sicilia (a Statuto speciale, con 77 euro su un accertato del 38%), mentre al terzo posto si trova la Campania con 63 euro e la Calabria (circa 45 euro).

A livello nazionale, secondo il report di Crif Ratings, ogni anno manca all’appello il 20% dei corrispettivi dovuti, che tradotto in altre parole significa che una famiglia italiana su cinque non paga. L’ammanco ha raggiunto 1,8mld di euro nel 2016 e si è attestato mediamente intorno a 1,7mld annui nel triennio 2014-2016. I dati relativi ai mancati incassi, esposti in modo aggregato su base pro capite per l’ambito territoriale di riferimento, sono calcolati come differenza accertamenti della Tassa Rifiuti (Tari) e l’ammontare effettivamente riscosso.