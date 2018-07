Piccoli Comuni, risorsa da valorizzare. Contro lo spopolamento semplificazione e meno burocrazia

Promuovere corrette politiche di sostenibilità per i piccoli Comuni e individuare buone pratiche amministrative, da condividere e veicolare sui territori: con questi obiettivi ieri, venerdì 13 luglio, Franco Manes, presidente del CELVA e sindaco di Doues, assieme ad Alessandro Giovenzi, coordinatore regionale di ANCI Giovani amministratori e sindaco di Verrès, hanno preso parte a “Small City & Smart Land”, la XVIII conferenza nazionale Anci Piccoli Comuni, organizzata al Lago di Viverone (Biella) da ANCI Piemonte.

Per il CELVA, delegazione ANCI della Valle d’Aosta, era presente anche Teresa Alessi, vicesindaco di Bard. Sono stati oltre trecento gli amministratori provenienti da tutta Italia, che si sono confrontati, tra gli altri, con il Presidente dell’ANCI nazionale, Antonio Decaro, e la Sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli. Come evidenzia una ricerca ANCI, presentata in occasione della Conferenza nazionale, nei piccoli Comuni abitano oggi 9,9 milioni di persone, ovvero il 16,4% della popolazione.

In questo scenario, evidenzia Franco Manes, “i piccoli Comuni montani sono una risorsa da valorizzare, anche contro il pericolo dello spopolamento e del conseguente impoverimento anagrafico e sociale dei territori. Penso soprattutto al contesto alpino: come amministratori locali dobbiamo continuare impegnarci al massimo, con tutti i livelli istituzionali, per semplificare e sburocratizzare le attività di montagna”.

Ha poi proseguito il Presidente dell’ANCI Valle d’Aosta: “Fra le azioni proposte più interessanti contro lo spopolamento ce ne sono state molte e coerenti con la nostra esperienza del CELVA di organizzazione al servizio degli enti locali: dobbiamo continuare a portare avanti azioni di sostegno alla filiera corta, al turismo, allo sviluppo di energie rinnovabili, ma anche consolidare i presidi dei servizi fondamentali, come le poste, le scuole, i negozi di prossimità, la connettività. Gli strumenti legislativi e normativi ci sono, ma bisogna assicurare risorse finanziarie certe, spendibili, programmabili, oltre a prevedere i necessari decreti attuativi”.