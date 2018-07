Mafia 'valdostana' forse no, mafiosi in Valle certo che sì

E' la collimanza tra la storia 'reale' e quella processuale, tra la vita vissuta e quella narrata nelle migliaia di pagine delle tante inchieste, a dire se davvero c'è stata, c'è ancora e ci rimane, la mafia in Valle. Collimanza troppo vasta per essere scritta in un articolo di giornale e quindi bisogna cercarne la sintesi.

Fin dove arrivò Minotauro

Le imprese edili 'Edil Ma.Co. srl', con sede legale e operativa in piazza Chanoux 2 a Villeneuve e 'Finteco Lavori srl' con sede legale e operativa in via Chambery 51 ad Aosta, sino almeno al giugno 2011 erano società a partecipazione 'ndranghetista, come ha evidenziato la maxi inchiesta dei carabinieri scaturita nell'Operazione Minotauro contro le 'ndrine attive in Piemonte, in particolare nel Canavese.

Questo è un fatto, così come è un fatto che gli esponenti 'ndranghetisti presenti come soci occulti nelle due imprese abbiano commesso reati, scrivono gli inquirenti, "in Torino, Villeneuve e Aosta a partire almeno dal giugno del 2009 e sino all'8 giugno 2011, data dell'esecuzione delle catture nell'ambito della cosiddetta Inchiesta Minotauro". Giovanni Iaria da Cuorgné, Giovanni Macrì da Petilia Policastro e Agostino Viscomi da Catanzaro, sono persone finite agli arresti per aver operato secondo gli inquirenti con metodo e fine mafioso all'interno delle due società edili, che hanno partecipato ad appalti regionali e comunali, che hanno assunto e licenziato maestranze locali. E non basta: di imprese edili o commerciali in odor di mafia, come dimostrano recenti interdittive emesse dalla Questura, in Valle d'Aosta ve ne sono state certamente altre, così come negli anni tra la fine Ottanta e inizio Novante in bassa valle sono stati commessi omicidi di stampo chiaramente mafioso. Ma è sufficiente tutto questo per poter parlare di 'criminalità organizzata' in Valle d'Aosta? La domanda torna ciclicamente alla ribalta e in questi giorni di apparente calma estiva è stata un'intervista, o meglio un colloquio, di una giornalista de La Stampa con il Procuratore capo di Aosta, Paolo Fortuna, a riproporla all'opinione pubblica.

La verità dei fatti e solo quella

Il magistrato ha spiegato che le attuali (si badi bene, attuali) inchieste aperte su più fronti dalla Procura di Aosta non evidenziano la sussistenza di organizzazioni mafiose di chiaro stampo valdostano. Il che vuole dire che non risulta l'esistenza di una 'cosca rossonera' ma non vuol necessariamente dire che in Valle la mafia non esiste.

A differenza del vicino Canavese, dove sussistono e sono state almeno temporaneamente smantellate strutture 'locali' di 'ndrangheta (vedi ad esempio Cuorgné e Rivarolo) in Valle d'Aosta non sono ancora state rinvenute prove certe dell'esistenza di una base 'locale'. Hai voglia a trovare indizi: in certi casi nemmeno tre fanno una prova. Gli arresti dei fratelli Nirta e Di Donato nel 2009 (e con loro di altri personaggi stabilmente residenti in Valle) nell'ambito di un'operazione internazionale antidroga misero in luce l'affiliazione degli indagati con le 'ndrine di riferimento ma l'organizzazione del traffico illecito si rivelò così articolata ed estesa che nemmeno in questo si potè parlare di 'ndrangheta a km 0 in Valle, semmai di una 'diramazione valdostana' della cosca dei Nirta. Oggi le inchieste sulla corruzione in Valle, corroborate da intercettazioni e testimonianze, ipotizzano il malaffare, il 'malometodo' di gestire la cosa pubblica, ma con le mafie in senso stretto non c'entrano nulla.

Il fallimento dell'Operazione Lenzuolo

Un'occasione, però, per dimostrare l'esistenza di una struttura organizzata di 'ndrangheta in Valle d'Aosta i carabinieri la ebbero a inizio degli anni 2000, quando aprirono un fascicolo che oggi non amano ricordare, e a buon titolo perchè fu archiviato con un nulla di fatto.

Si tratta della Operazione Lenzuolo, scaturita dalle dichiarazioni di Francesco Fonti, Salvatore Caruso e Annunziato Raso, tre pentiti che al pm Francesco Mollace della Dda di Reggio Calabria e ai suoi investigatori rivelarono 18 anni or sono la presenza nella nostra regione di "un’associazione per delinquere di stampo mafioso con le caratteristiche gerarchiche tipiche dell’organizzazione criminale calabrese". Fecero nomi, ricostruirono vicende (anche quella relativa a un omicidio avvenuto in Valle nel 1991) portarono tanti di quegli indizi che finirono iscritte sul registro degli indagati 16 persone, 13 residenti in Valle e tre in Calabria.

L'inchiesta da Reggio Calabria fu però spostata a Torino dove l'allora pm Andrea Padalino prese in mano il fascicolo del collega calabrese e da 'arma letale contro le cosche lo trasformò in carta straccia: chiese al gip di archiviare tutto perchè "gli elementi acquisiti non consentono di ipotizzare la sussistenza di un quadro probatorio sufficiente a condurre ad un’affermazione di responsabilità (mafiosa ndr) a carico degli indagati"; il gip Gambardella lo fece, e sulla possibilità dell'esistenza organizzata della mafia in Valle calò, appunto, il lenzuolo.