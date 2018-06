nuovo presidente Alpe Cuneaz 'solo il dialogo ci salverà'

"Alpe deve essere lo strumento della Democrazia Deliberativa in mano ai cittadini per indirizzare i rappresentanti direttamente eletti". Lo ha affermato Roberto Cuneaz, nuovo presidente del Movimento Alpe, nella sua concisa relazione letta al Congresso straordinario del Galletto svoltosi ad Aosta. Vicepresidenti sono stati eletti Eric Centelleghe ed Erica Rudda.

"Il cittadino deve tornare al centro della vita politica, come avviene nel mese che precede le elezioni regionali - ha sottolineato Cuneaz - il potere politico deve scendere dal piedistallo per accettare un confronto costruttivo con gli elettori. Puntando soprattutto sullo scambio argomentativo e sulla discussione pubblica che precedono una decisione importante, e che vedono la deliberazione come fase di un processo di costruzione discorsiva di decisioni che spettano comunque alle legittime istituzioni democratiche".

Per il neo presidente di Alpe occorre ripartire dal "dialogo, dialogo e ancora dialogo. La rete che vogliamo costruire deve essere globale ed includere tutte le valdostane ed i valdostani di buona volontà di qualsiasi provenienza politica purché portatori di interessi comuni e di spirito di partecipazione".

"La mia personale risposta al futuro di Alpe - ha concluso Cuneaz - è tutta rinchiusa in questa frase: 'l'unico modo per ritrovarsi è probabilmente quello di cominciare a perdersi', quindi mettere in discussione tutto il passato del movimento (nato come contenitore di correnti politiche Renouveau, Vda Vive e Verdi Arcobaleno) per ricostruire dal basso una comunità di cittadini valdostani liberi e pensanti".