L'OPINIONE DI PIERO FLORIS: Abolire assessorato Pubblica Istruzione è rinunciare Autonomia

Saremo la prima regione in Italia, ma anche in Europa e forse nel mondo che nell'ambito del proprio governo non contempla un ministero, un assessorato che si occupa specificatamente dell'istruzione. Mentre in molte regioni d'Italia sono funzionanti due assessorati : uno per l'istruzione e l'altro per la formazione professionale, in Valle d'Aosta con la nuova giunta leghista, l'istruzione sarà accorpata al turismo.

Così quando dalla Valle d'Aosta verrà inviata a Roma una qualsiasi comunicazione inerente alla scuola, al Ministero dell'istruzione si troveranno la carta intestata dell'Assessorato al Turismo e, c'è da credere che la stracceranno pensando ad un errore.

Perché si è giunti a questa situazione?

Questo è il risultato di un disimpegno totale della politica sull'istruzione, con assessori inutili che in questi anni hanno ricoperto la carica senza un'idea di scuola, senza un barlume di orizzonte culturale, desiderosi di assecondare bisogni individuali senza avere minimamente in mente il bene collettivo che è rappresentato dalla formazione. Personaggi così dannosi che con la loro inutilità hanno veicolato il senso di marginalità della formazione, dove la soppressione dell'Assessorato ne è il degno coronamento, un Assessorato, da chiudere quindi perché considerato dagli stessi titolari un boomerang per i loro destini politici, perché appunto impossibilitati a elargire favori ma obbligati a rispettare le ferree regole delle leggi e dei contratti della scuola.

E i nuovi governanti dai quali ci si doveva attendere qualche segnale positivo si sono immediatamente adeguati e con il decisionismo grottesco che li caratterizza hanno fatto una scelta coerente ma più estrema rispetto al quadro nazionale, considerato che il neo presidente del Consiglio nel suo discorso di insediamento ha completamente ignorato il tema dell'istruzione senza però arrivare alla soppressione del competente Ministero dell'istruzione.

Chissà, magari la Valle d'Aosta farà scuola. Non avere un'idea sull'istruzione significa non avere idea sul futuro, certifica la non volontà di misurarsi con le sfide del domani.

Certo la normale amministrazione sarà garantita, dai funzionari, ma questo significa la morte della politica, costituisce uno schiaffo alla stessa idea di responsabilità che la nostra autonomia imporrebbe, è la manifesta concessione allo Stato affinché si riprenda tutte le competenze in materia d'istruzione; se non hai neanche un Assessorato a cosa ti serve la competenza statutaria?

Non possiamo però tollerare che dei barbari ci rubino in questo modo il nostro futuro e quello dei nostri giovani che riducano la Valle d'Aosta in queste condizioni, consegnandole un primato che non ha precedenti nella storia e non ha uguali nei paesi civili.

Piero FLORIS