Incontro Tajani-Kurz: migrazione è sfida più grande, da Presidenza Austria risposte concrete

‘’L’immigrazione è la nostra sfida più grande e sta mettendo a rischio il futuro stesso dell’Unione’’: lo ha affermato il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, dopo l’incontro a Vienna con il Cancelliere austriaco, Sebastian Kurz.

‘’Nei prossimi sei mesi - ha aggiunto - sotto la guida della Presidenza austrica, l’Ue e gli Stati membri devono dare risposte concrete alle preoccupazioni di 500 milioni di cittadini, e non possono permettersi di fallire’’.

‘’Non c’è soluzione all’immigrazione se non a livello europeo e sulla base di una strategia a breve, medio e lungo termine’’, ha affermato Tajani. ‘’Dobbiamo mettere immediatamente a disposizione 6 miliardi di euro per fermare le partenze dal Nord Africa, così come è stato fatto per chiudere la rotta balcanica. In parallelo, dobbiamo sostenere la Libia nel suo processo di stabilizzazione e consolidamento democratico. Dobbiamo, inoltre, destinare 40 miliardi di euro per un Piano Marshall per l’Africa, con l’obiettivo di creare opportunità per i giovani africani nei loro Paesi d’origine”, ha aggiunto il Presidente del Parlamento europeo.

Tajani ha concluso ricordando l’importanza del prossimo Consiglio europeo di giugno e lanciando un appello ai leader Ue perché facciano prova di maggiore convinzione: ‘’La prima riforma dell’Ue - ha detto - non è quella dei Trattati, ma è trovare il coraggio di tornare a decisioni politiche che rispondano alle priorità dei nostri cittadini, a cominciare dalla riforma del sistema europeo dell’asilo’’.

La riunione bilaterale Tajani-Kurz si è svolta nel quadro dell’incontro della Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo con la prossima Presidenza semestrale austriaca dal Consiglio europeo. Tajani è stato anche ricevuto anche dal Presidente austriaco, Alexander Van der Bellen, con cui ha discusso del futuro dell’Europa, sottolineando il ruolo chiave dell’Austria nell’Europa dell’est e nei Balcani.

‘’L’Austria è una storia di successo europea, visto che ha ampiamente beneficiato dall’adesione e dall’allargamento. Sono certo che la Presidenza austriaca rafforzerà la politica di vicinato dell’Unione e offrirà una chiara prospettiva europea ai Paesi dei Balcani occidentali”, ha dichiarato Tajani. La Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo ha incontrato anche i rappresentanti del Parlamento austriaco e partecipato a un dibattito, presso l’Università di Vienna.

Al termine del dibattito Tajani ha affermato: “Gli incontri avuti oggi mi inducono all’ottimismo e a lavorare con maggiore convinzione per creare posti di lavoro per i giovani, investendo nella tecnologia digitale, nelle industrie creative e nel turismo”.