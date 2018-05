L’OPINIONE DI ROMANO DELL’AQUILA: Il 21 maggio avvento dei nouveaux barbares?

Mentre a Roma si attende di ora in ora la fumata bianca del nuovo governo 5Stelle/Lega, mentre al Sud fervono spasmodiche attese per il reddito di cittadinanza e al Nord una radicale riduzione delle tasse tale da garantire crociere ai Caraibi, nella nostra Valle sono all'opera i "replicanti" regionali, i Di Maio e Salvini locali che puntano il 20 maggio a superare la fatidica soglia del 42% (magari meglio da soli che male accompagnati) che consentirebbe di ottenere una maggioranza di seggi per il governo regionale.

Se il futuro governo nazionale rischia di andare incontro a spiacevoli sorprese circa la realizzabilità delle promesse elettorali, a livello valdostano gli elettori dei 5Stelle e della Lega farebbero bene a tenere conto della sostanziale differenza tra voto nazionale (prevalentemente di opinione) ed elezioni amministrative locali e regionali, dove prevale la mozione degli affetti, il radicamento delle famiglie sul territorio, i contatti personali e quel particolare voto di scambio parentale che, senza riflessi di carattere penalistico, consente in molti Comuni e a poche famiglie d'intesa tra loro di eleggersi un sindaco o un assessore.

Possibile che i recenti risultati elettorali del Molise e del Friuli non abbiano insegnato niente ai battaglieri grillini chez nous? Ma se Atene avrebbe di che piangere, Sparta certo non ha motivo di ridere. Sul versante delle forze autonomiste valdostane (stricto sensu) la situazione non è delle migliori.

Messa da parte e rinviata a tempi migliori ogni operazione di "renaissance" e di un sempre più improbabile "maitres chez nous", le forze della diaspora hanno deciso di presentarsi in ordine sparso. L'intenzione, a quanto pare, è raccogliere più consensi possibili, puntando sui rapporti personali, richiamandosi (i programmi sono un po’ copia e incolla) ai valori della tradizione, ad una Autonomia sempre più minacciata e giocando la carta della competenza dei candidati.

Quest'ultima, a mio avviso, può essere una mossa intelligente: puntare cioè su soggetti che possono vantare solide e comprovate esperienze amministrative, Sindaci anche di importanti Comuni che, nonostante il delicato e rischioso compito da svolgere, hanno dato prova di sana e oculata amministrazione, lasciando un buon ricordo di sé.

E la competenza, si sa, è merce sempre più rara e se ne avverte il bisogno.

Ma sarà sufficiente tutto ciò a contrastare l'avvento al potere di quelli che molti definiscono "les nouveaux barbares"? Lo sapremo il 21 maggio.