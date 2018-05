Poste Italiane: nuove assunzioni di giovani anche in Valle d'Aosta

Più di una volta abbiamo pubblicato l’annuncio del Gruppo Poste Italiane che cercava nuovo personale soprattutto portalettere, ma già da qualche anno il gruppo è alla ricerca costante anche di altre figure. Infatti le nuove assunzioni fanno parte del piano di lavoro per il periodo 2015/2020 che prevede la creazione di complessivi 8.000 nuovi posti di lavoro. Questa volta la ricerca è rivolta a giovani da assumere come consulenti finanziari, i quali dovranno occuparsi dei prodotti finanziari e assicurativi da svolgere all’interno della rete degli uffici postali. I giovani candidati dovranno avere ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation, età non superiore a 29 anni (o 35 anni se residenti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), spiccate doti commerciali, forte orientamento al cliente e dinamismo. Le assunzioni saranno effettuate su tutto il territorio nazionale. Per candidarsi c’è tempo fino al ... continua a leggere