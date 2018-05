Nuovi affitti di alloggi fantasma a Courmayeur

I carabinieri della stazione di Courmayeur hanno denunciato tre persone (due donne, D.E. e D.P.E di 39 e 32 anni), residenti in Lombardia e un uomo (D.L.G., 52 enne residente in Toscana ) in seguito all’individuazione di due casi di truffa portati a termine lo scorso inverno.

Secondo gli investigatori dell'Arma, segnalando su siti online affitti vantaggiosi per il periodo di Capodanno a Courmayeur, i tre denunciati si facevano accreditare rispettivamente 400 euro e 1750 da due potenziali turisti, che una volta giunti in Valle scoprivano come lo chalet affittato fosse inesistente. I turisti truffati si sono rivolti ai carabinieri che hanno identificato e denunciato i tre soggetti.