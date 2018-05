Anche in Valle la Giornata delle ostetriche

Il 5 maggio,alivello internazionale, viene festeggiata la giornata dell’ostetrica. Un’occasione per la categoriadi incontrare le donne,ascoltare le loro richieste e promuovere la professionecercandodifavorire un mutamento socio-culturale in quella che è l’assistenza alla salute della donna.Per l’occasione le Ostetriche dell’Ordine della Valle d’Aosta hanno volutoincontrare “virtualmente”le donne ededicarelorouna parte del loro sitowww.ostetrichevda.itche è statoarricchitodi contenuti scritti dalle professioniste in meritoai vari temi che riguardano la sfera femminile nelle varie fasi della vita.L’Ostetrica,in base al suo profilo professionale,seguele gravidanze fisiologichein autonomiagarantendoalla donnaun’assistenza di qualità. Per tutte le donne è possibile avere un primo colloquio con un’ostetrica perindividuare eventuali fattori di rischio che richiedano un intervento medico. Le donne con gravidanza fisiologica potranno essere seguite con continuità daun’ostetricadel consultorioodauna libera professionista che la seguiràdurante i novi mesi della gravidanzae successivamente nell’assistenza al puerperio e al neonato.Le donne della Valle d’Aostafanno riferimentoad un unico Punto nascita dove già da tempo le ostetriche lavorano rispettando quelle che sono le “cure amiche delle madri” (secondo le indicazioni Unicef), oltre che i già famosi “10 passi per il sostegno all’allattamento al seno”. Cercano,quanto possibile,di dare ai nuovi nati una nascita rispettosa, nel rispetto della donna, del bambino e del nuovo nucleo famigliare, ponendoli al centrodell’assistenza.In molte realtà italianeperòla situazione è molto diversaperché le ostetriche occupate sono troppo poche (il 47% delle professioniste sono disoccupate) e lavorano in condizioniche non permettonoloro di assistere le donne con un rapporto uno ad uno come invece dovrebbe essere. E’riconosciuto dalle evidenze scientifiche che l’assistenza ostetrica èassociata ad un ridotto numero di pratiche mediche e di tagli cesarei inappropriati.Purtroppo, nonostantel’elevato numero di ostetriche di cui dispone il Sistema Sanitario Italianoele chiare evidenze scientifiche,il nostro Paese si pone al 17° posto in Europa, per numerodi ostetricherispetto al numero di abitanti. In questo calcolo non viene però tenuto in considerazione l’alto numero di ostetriche disoccupate che rende ancor più drammatico il dato del 17° posto.Anche in Valle d’Aosta sarebbe necessarioaumentare l’impiego della figura dell’ostetrica, la quale si occupa della salute femminiledalla nascitaalla menopausa.Sarebbe importante riuscire a fornire un servizio di assistenza domiciliarenel post partum per dare sostegno e favorire il benessere della diade madre-bambino, nella prospettiva di arrivare presto ad avere una “Comunità amica del bambino” (UNICEF) e nell’ottica di prevenire e individuare precocemente i casi di depressione post partum. Inoltre il personale ostetrico dovrebbe essere potenziato all’interno delle scuole per quel che riguarda l’educazione sessuale perpermettere ai giovani di acquisire una maggiore consapevolezza del proprio corpo e di quella che è l’affettività e la sessualità,permettendo la nascita di relazioni basate sul rispetto reciproco. Infinesono sempre di più le mamme che richiedono la possibilità di poter scegliere di partorire a domicilio e quindi sarebbe importante che a livello regionale venisse istituito un rimborso economico per le coppie che decidono di intraprendere questo percorso, assistiti da libere professioniste qualificate, così come avviene già in altre regionicome Piemonte, Emilia Romagna,Lazio, Marche,provincia di Bolzano e Trento