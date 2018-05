Moreno Sonnini nuovo responsabile area territoriale Banca Montepaschi

Avvicendamento al vertice dell’area territoriale Nord Ovest di Banca Monte dei Paschi di Siena. Dalll'1 maggio Moreno Sonnini è il nuovo general manager dell’area con sede a Milano e competenza nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Forte di un’esperienza trentennale all’interno della Banca, Sonnini, 57 anni, assume la guida di un vasto territorio che rappresenta il centro finanziario e imprenditoriale del Paese, con un perimetro che recentemente si è allargato andando ad incorporare la Lombardia sud (Mantova e Cremona).

Entrato in Banca Monte dei Paschi nel 1982, Moreno Sonnini ha un profilo completo avendo ricoperto tutti i ruoli all’interno della Rete commerciale, prima in filiale, poi nelle direzioni delle strutture di coordinamento territoriale, che gli hanno fatto maturare una profonda conoscenza sia del mercato retail che di quello corporate. La sua carriera professionale lo ha portato a lavorare in varie regioni d’Italia.

Dal 2008 è stato direttore territoriale mercato a Padova e successivamente a Firenze, per poi assumere il ruolo di responsabile direzione credito e legale dell’area Nord Ovest della Banca. Nel 2016 è stato nominato a capo dell’area territoriale Lombardia sud ed Emilia Romagna e successivamente responsabile della direzione crediti performing della capogruppo, in occasione della riorganizzazione della rete commerciale di Mps. Adesso il nuovo e prestigioso incarico alla guida di un’area strategica per il Paese.

"Assumere la guida di un’area importante e composita come il Nord Ovest è per me motivo di orgoglio e soddisfazione – dichiara Moreno Sonnini – la nuova organizzazione commerciale della Banca ci pone davanti ad un cambio di marcia, potendo puntare su un presidio del territorio più forte e una maggiore autonomia locale per dare risposte certe e in tempi brevi ai nostri clienti. Vogliamo crescere in queste regioni e sono certo che con il supporto del team dei colleghi porteremo avanti l’impegno della Banca per le imprese e le famiglie del nord ovest. Conosco bene le potenzialità di questi territori e delle persone che ci vivono – ha concluso Sonnini - ed anche per questo il nuovo incarico rappresenta una vera sfida e una grande opportunità".

L’area territoriale Nord Ovest comprende 11 direzioni territoriali specializzate per segmenti di mercato (sette retail, tre corporate e una private), 282 filiali e 37 centri specialistici (12 pmi, tre corporate, nove enti, 12 private e un family office) in grado di offrire un servizio completo e di grande qualità. Il general manager sarà supportato, oltre che dai responsabili di direzione, anche da specialisti di execution e specialisti di prodotto in una logica di massima efficacia commerciale, con risposte adeguate alle differenti esigenze dei singoli territori.