CAFFE ROMA ECHO DELLE ORE 14 DEL 2 MAGGIO ***C'E' BISOGNO DI NUOVO***

La lettura dei dati elettorali è sempre un qualcosa di simpatico e folkloristico.

In Friuli ha vinto nettamente il centro destra e allora bordate contro il M5stelle.

Forse un’analisi più attenta porterebbe in evidenza che i voti di Lega e M5s sono dei voti di pancia, di protesta.

In nessuna regione d’Italia i due movimenti hanno trovato gloria insieme. Dove si è votato Lega non si è votato M5s e dove si è votato M5s non si è votato Lega. Non credo sia il momento di facili entusiasmi.

L’unico dato veramente concreto è che la gente è stufa, ha bisogno di nuovo e Lega e M5s sono il nuovo.

Moreno Rossin

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Caffé Roma Echo è un attendibile termometro dell’umore della Valle d'Aosta e dei valdostani. E' una cosa semiseria che riporta, però, tante verità. Non è solo pettegolezzo da bar sport ma riporta discussioni, apprezzamenti, disgusti, interessi. Un tazebao zebaobonsai che in poche righe dice molto. La redazione segue l'orario del bar.