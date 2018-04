Il 118 è intervenuto sabato a La Salle per un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 26.

Il conducente di un'auto, per cause in fase di accertamento da parte dell'autorità competente, ha perso il controllo del mezzo andando a impattare a bordo strada. L'uomo non ha avuto bisogno di soccorso sanitario; l'altro occupante del mezzo, un minorenne residente a Courmayeur, è stato preso in carico dal Pronto soccorso e dopo le cure del caso è stato dimesso con prognosi di 30 giorni.