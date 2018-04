Sani fino a 100 anni; i segreti del cibo anti invecchiamenti svelati dall’onlus L’Agrou

“Può il cibo accelerare il processo dell'invecchiamento? Possono invece alcuni alimenti rallentarlo? Esiste uno stile alimentare che massimizza gli anni della nostra vita, mantenendoci allo stesso tempo in salute?” A queste e ad altre domande avranno risposta coloro che questa sera alle ore 20,30 parteciperanno alla conferenza organizzata dall’Associazione Onlus L’Agrou presieduta da Adriana Vierin (nella foto).

“Nell’era moderna – ricorda la Presidente - l’aspettativa media di vita è sicuramente aumentata, rispetto ai secoli passati, ed oggi appare normale poter vivere fino a 80 o magari 90 anni. L’allungamento della vita ci pone però di fronte ad un problema: il deterioramento dei tessuti ed organi del nostro corpo con relative patologie e disfunzioni. La conseguenza è spesso che gli ultimi anni della vita rischiano di essere vissuti in un condizione di disagio e dolore”.

E’ possibile quindi fare qualcosa per ridurre tale deterioramento mantenendo il nostro organismo in efficienza anche in tarda età? Siamo già in possesso, come umanità, di sufficienti informazioni che ci aiutino a capire cosa fare per vivere a lungo in salute? La risposta è SI: è possibile mantenersi giovani ed efficienti adottando abitudini alimentari e di vita corrette che ritardino l’invecchiamento ed in questo ambito il cibo di cui ci nutriamo svolge un ruolo fondamentale. Gli studi scientifici sempre più approfonditi iniziano a mettere in luce quanto e come il cibo che mangiamo influenzi il deterioramento delle nostre cellule, dei tessuti e degli organi e come una alimentazione non equilibrata tenda ad accumulare nell'organismo tossine e scorie che riducono l'aspettativa di vita.

Esistono inoltre, ancora oggi, numerose comunità sparse in diverse località del mondo, da Okinawa alla California, dalle Ande al Caucaso, fino alla Sardegna ed alla Calabria, in cui vivono un numero eccezionalmente elevato di ultracentenari in buona salute, capaci di svolgere le normali attività quotidiane, dal lavarsi al cucinare, in autonomia.

Quali sono i fattori che permettono a loro di vivere così a lungo ed in salute? Queste comunità sono in possesso del segreto della longevità, dell’elisir di lunga vita?

La scienza ha cercato di rispondere a questi quesiti e negli ultimi decenni numerose equipe di scienziati hanno studiato questi ultracentenari, analizzando la loro alimentazione, lo stile di vita ed altri fattori sospettati di essere il motivo della loro longevità.

I risultati hanno mostrato come indubbiamente l'alimentazione sia uno di questi fattori ed i loro stili alimentari, pur diversi a causa della differente condizione geografica e climatica di queste comunità, hanno però molti punti in comune. E’ perciò possibile, sul loro esempio, impostare uno stile alimentare corretto ed equilibrato che riduca l’acidità, l’infiammazione, l’accumulo di tossine ed prolunghi allo stesso tempo la funzionalità dei vari organi.

Quali sono quindi i cibi che ci potrebbero mantenere forti e sani oltre i 100 anni? Una serata per scoprire il modo più efficace di nutrirsi, per MIGLIORARE la QUALITA' della VITA e PROLUNGARNE LA DURATA