La Regione promuovo la cultura al Salone del Libro di Torino

“L’appuntamento annuale del Salone di Torino è irrinunciabile in quanto ogni volta contribuisce a riunire grandi intellettuali che riflettono su tematiche attuali e cruciali della produzione culturale e anche, semplicemente, di vita quotidiana. Per la Valle d’Aosta si tratta di una vetrina di indubbio interesse che consente al pubblico internazionale del Salone torinese uno sguardo d’insieme sulle offerte culturali della regione.” Così l’assessore regionale all’Istruzione e Cultura, Emily Rini, motiva la partecipazione della Regione con un proprio spazio al XXXI Salone internazionale del libro di Torino, in programma al Lingotto Fiere dal 10 al 14 maggio 2018.

L’edizione 2018 della rassegna torinese riguarderà temi declinati al futuro, sintetizzati nel titolo “Un giorno, tutto questo”. I grandi intellettuali del Salone saranno chiamati a rispondere a cinque domande cruciali: Chi voglio essere?; Perché mi serve un nemico?; A chi appartiene il mondo?; Dove mi portano spiritualità e scienza?; Che cosa voglio dall’arte: libertà o rivoluzione?.

Il paese Ospite d’onore della manifestazione è la Francia e Maggio francese è il titolo della sezione dedicata. In programma ci sono numerosi appuntamenti con scrittori, illustratori, fumettisti e artisti d’oltralpe tra i quali spicca Edgar Morin, uno dei maggiori pensatori degli ultimi decenni che parlerà di un suo libro in uscita sul Sessantotto.

Lo stand della Regione, curato dalla Struttura Attività espositive dell’Assessorato dell’istruzione e cultura, sarà allestito al Padiglione 3. Il pubblico potrà acquistare i cataloghi d’arte editi in occasione delle mostre realizzate in Valle d’Aosta nel corso degli ultimi decenni e trovare informazioni sulle attività culturali nella nostra regione. All’interno dello stand istituzionale saranno presenti gli editori valdostani per proporre una selezione della produzione editoriale regionale. Sono in via di definizione numerosi appuntamenti con gli autori per la presentazione di volumi in uscita.