L’OPINIONE DI UNA AOSTANA: Aosta capitale dei dazi ZTL

Buongiorno,

Recentemente mi sono recata in Comune ad Aosta per richiedere un permesso di solo transito (1 giorno) in una strada Ztl, per accedervi con un furgone e sgomberare un garage. Ho prima consultato il sito "Amico in Comune", nella sezione dedicata alle tariffe dei permessi e vedendo che si trattava di un costo piuttosto irrisorio, ne ho parlato con l'operaio e abbiamo programmato il giorno. Mi sono recata in Comune per il rilascio del permesso di transito.

Bene. Il costo della mia pratica e' stato di 37,50 euro... Con mio stupore infatti scopro che 32 euro sono per le 2 marche da bollo (ben 2 marche da bollo da 16 euro cad!!), 5 euro di permesso e 0,50 centesimi di diritti di segreteria... Tutto questo per poter TRANSITARE 1 giorno (il furgone, nel mio caso, entra, carica ed esce) in una Ztl dove ho un garage in locazione.

Ma dico, ma siamo pazzi? E se in garage avessi delle scorte di cibo? Ogni volta che faccio la spesa o devo andare a prendere una cassetta di patate, devo fare tutta questa trafila e pagare 37,50 euro??!... Mi chiedo perché l'Amministrazione debba sempre colpire gli stessi...soprattutto chi è in un certo senso "obbligato" a ricorrere a permessi e quant'altro...

Allora però, vorrei sapere questo: se in via Losanna non è più possibile sostare con l'auto, perché la sera regolarmente vedo parcheggiate macchine proprio davanti ai locali? Siamo sicuri che queste persone siano in regola come tutti gli altri cittadini? Siamo sicuri che per andare a mangiare una pizza, quasi tutte le sere, paghino la multa? O come al solito, il mondo è in mano ai furbetti? Altra cosa, le regole delle Ztl fanno parte del Codice della Strada, (art. 3, mi pare), così come i segnali di "stop", "precedenza" e altri. Anche quelli di "divieto di utilizzo di acceleratori di velocità" (skateboards, pattini ecc..)...? Quelli che ci sono da tempo in P.zza Deffeyes e che, leggo, si riferiscono proprio all'art. 190 del c.d.s. e che dovrebbero essere fatti rispettare da tutti i cittadini...Ma a quanto pare no!

Qualche tempo fa ho preso una multa alle 6.19 di un martedì mattina, proprio dietro P.zza Deffeyes, per "divieto di sosta per pulizia strade"... in effetti, c'era il cartello... Grazie per l'attenzione, Erika.

Risponde Piero Minuzzo

Grazie Erika ha fatto bene mettere in evidenza incongruenze e i mancati controlli. Il sindaco ha assicurato che rivedrà il regolamento delle Ztl ma non sappiamo quando. Nel frattempo non ci rimane che masticare amaro ed avere degli amministratori che prima dispongono i provvedimenti e poi si confrontano con i cittadini sulle fesserie che hanno fatto. pm