Moudzon: Guerra Cinguetta a Issime

Più che passione è amore quello che Gerardo Benyton ha per i moudzon e per l'associazione Compagnons Batailles de moudzon che presiede. Infatti nonostante fosse stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico il giorno prima ha voluto essere presente, mercoledì 18 aprile, al combat in programma a Issime. Non voleva deludere la dozzina di allevatori che hanno iscritto 22 manze suddivise in due categorie con Tango di Paolo Busso che alla pesa con 455 kg. era la più pesante.

A far la parte del leone è stato l'allevatore Sandro Ronco che si è portato a casa il bosquet di prima e seconda categoria.

In prima categoria Guerra ha battuto in finale la compagna di stalla Pandore. Terzo posto per Bangkok di Angelo Girod e Marmotta di Danilo Pecco unico allevatore di Gressoney Saint Jean che ha interrotto il monopolio degli allevatori di Issime che hanno portato in finale le bovine.

Cinguetta di Sandro Rondo ha avuto la meglio su Frison di Michele Consol che nelle semifinali hanno superato Bandit e Prudence di Angelo Girod.