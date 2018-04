CAFFE ROMA ECHO DELLE ORE 14 DEL 12 APRILE ***SEGNALI FORTI E CHIARI***

Essere accusati non significa essere colpevoli ma la gente è veramente stufa della sporcizia di questa politica. Qualsiasi coperchio si alza dalla pentola esce solo olezzo di putrefazione. Presto ci saranno le elezioni regionali, con che animo ci si può avvicinare alla gente per chiedere di essere votati. Non si deve mai lasciare la vecchia via per la nuova se non si conosce ma la gente ha bisogno del nuovo, il nuovo è alimentato dalla speranza. I segnali sono chiari e forti, chi ha orecchie per ascoltare lo faccia senza sottovalutare quello che si dice per la strada.

Moreno Rossin

Caffé Roma Echo è un attendibile termometro dell’umore della Valle d'Aosta e dei valdostani. E' una cosa semiseria che riporta, però, tante verità. Non è solo pettegolezzo da bar sport ma riporta discussioni, apprezzamenti, disgusti, interessi. Un tazebao zebaobonsai che in poche righe dice molto. La redazione segue l'orario del bar.