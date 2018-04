Lei lui e la politica

Il giochetto delle rime suggeritomi questa volta si riferisce alla mia abitudine di non pronunciarmi mai come appartenente ad un genere piuttosto che all’altro; un vezzo, lo riconosco, che è cominciato per caso, mette alla prova la mia dimestichezza con la lingua (provate a non esprimervi mai al maschile o al femminile, non è immediato), ma soprattutto mi diverte e allora…che male c’è?

Il fatto, però, che mi sia stata fatta notare la cosa ha innescato la mia nuova riflessione: quello che scrivo in tutta libertà per Aostacronaca avrebbe un’accoglienza diversa se si sapesse se sono maschio o femmina? Più o meno credibilità? L’ordinarietà di quello che esprimo non sarebbe forse considerata essenzialità per un uomo e ingenuità per una donna?

La domanda non è banale: la parità tra i generi è argomento quotidiano, ma dobbiamo riconoscere che gli stereotipi sono ancora troppi. Senza voler ribadire la drammaticità delle tante violenze e omicidi ancora in atto a spese delle donne (detesto il termine femminicidio, sarò maschio o femmina?) che dimostrano il riacuirsi di una pretesa superiorità maschile, mi rifaccio ad un articolo apparso in questi giorni sulla stampa nazionale.

Considerata l’impasse politica in cui è arenata la formazione del nuovo governo, il giornalista prospettava, come soluzione ottimale, l’elezione di una donna a primo ministro. Gli argomenti che portava a favore di questa scelta erano numerosi ma, a conti fatti, a me sono sembrati un arrampicarsi sugli specchi per dare concretezza ad una tesi che persuadeva poco persino il redattore.

In sintesi, dopo una sfilza di luoghi comuni, pare che la discriminante più efficace sia la novità che una simile scelta rappresenterebbe: una prima volta in Italia quale indice del rinnovamento richiesto da più parti.

Ho già avuto modo di dire cosa penso del vincolo delle “quote rosa”, ribadisco solo che proporre una donna al vertice di un’importante istituzione solo come espressione di cambiamento mi ricorda lo sfoggio della donna baffuta nei circhi: non una manifestazione di novità ma l’ostentazione della sua posizione marginale nella società. Guardate come siamo bravi, mettiamo al comando addirittura una donna!

A parte il fatto che il nostro è uno dei pochi Paesi a non aver ancora infranto il tabù (ci sono donne in posizioni apicali in paesi di ogni parte del mondo), una tale scelta al solo scopo propagandistico, e non accompagnata dalla convinzione che una donna avrebbe capacità, autorevolezza e decisione pari ai colleghi uomini (qui però, scusate, mi viene da ridere…), temo che nulla cambierebbe nella nostra mentalità ancor prima che nella nostra vita pubblica.

Diciamo pure che tante donne della recente politica non hanno fatto molto per dimostrare di saper brillare di luce propria e non per la compiacenza del leader di turno, ma tanti preconcetti vanno superati anche da noi elettori, che in fondo non siamo ancora in grado di accettare con la stessa serenità un capo a prescindere dal fatto che sia un lui o una lei.

Lo vorreste un premier Panta Rey?