Trota Alpina Affumicata nuova eccellenza valdostana di Altura

Altura, una startup valdostana, tra i premiati della 2^edizione di ReStartAlp

Giovedì 22 marzo, a Milano si è svolta la premiazione della 2^edizione di ReStartAlp, incubatore d’impresa per aspiranti imprenditori del territorio alpino.Il percorso, sponsorizzato da fondazione Garrone e fondazione Cariplo, ha l’obiettivo supportare promettenti idee d’impresa sul territorio Alpino, al fine di farle crescere per diventare vere e proprie società.

Quest’anno il 3° premio è andato ad una startup Valdostana: Altura di Lorenzo Quaccia (nella foto ritira il premio) ed Edoardo Zanuttini che vogliono creare un’attività imprenditoriale di affumicatura e trasformazione di trote alpine, un prodotto della tradizione spesso dimenticato.

Il progetto nasce dalla volontà di rendere la Valle d’Aosta competitiva in questo mercato, che regioni come Trentino e Friuli Venezia Giulia valorizzano da anni con i loro prodotti conosciuti in tutta Italia.

La trota affumicata sarà il prodotto di punta della startup Valdostana, che ha l’obiettivo di trasformare il pesce creando una rete di fornitori alpini certificati, così da garantire un prodotto sano e legato al territorio montano.

Seguendo il principio secondo il quale la migliore qualità si può ottenere solamente dalle migliori materie prime, Edoardo e Lorenzo affumicheranno esclusivamente trote allevate in acqua di sorgente. Inoltre sale, spezie e legno per l’affumicatura saranno reperiti in Valle d’Aosta.

In questo momento Altura è incubata alle Pepiniere d’Entreprise di Aosta, dove, con il supporto della regione e di fondazione Brodolini, sta mettendo le basi per l’avvio dell’attività di impresa, prevista nel mese di Luglio.