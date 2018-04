Elezioni regionali, notaio Marcoz raccoglie e autentica gratis le firme per le liste

Contro la contestata legge elettorale tanti scrivono, altri sbraitano, altri ancora elucubrano, ma c'è anche qualcuno che fa qualcosa di concreto.

Martedì mattina il notaio aostano Giampaolo Marcoz ha allestito un banchetto in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (meglio conosciuta come piazza del Mercato) per raccogliere e autenticare gratuitamente e in modo trasversale - ovvero per qualunque partito o Movimento - le firme per le liste che intendono partecipare alle elezioni regionali.

Il servizio notarile sarebbe a pagamento ma, sottolinea Marcoz senza entrare nel merito della legge elettorale, "non ho mai chiesto un euro per rendere questo servizio alla nostra comunità".