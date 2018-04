In terapia intensiva sciatrice travolta a Pila

E' ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta la trentenne inglese travolta e subito estratta da una valanga a Pila mentre praticava sci in fuoripista. Ha riportato un politrauma. In base a una prima ricostruzione, e' stata sommersa dalla massa di neve che lei stessa ha staccato nella zona del Canal Grande. Illeso il compagno con cui sciava. Sul posto il Soccorso alpino valdostano in elicottero.