Arnad non è riuscito nell’impresa. E’ Gradara il Borgo dei Borghi di Kilimangiaro

Anche quest'anno il "Kilimangiaro" - che come consuetudine ha attraversato per tutta la stagione in lungo e largo la nostra penisola in cerca dei borghi più affascinanti e caratteristici d'Italia. In gara anche Arnad, ma il comune valdostano non è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di Borgo dei Borghi che è stato assegnato a Gradara nelle Marche.

Dopo Venzone in Friuli-Venezia Giulia, che ha vinto lo scorso anno, è così un comune marchigiano ad aggiudicarsi la competizione andata in onda nel corso dell’ultima stagione del Kilimangiaro. Il borgo vincitore è stato annunciato la domenica di Pasqua nel corso di una prima serata su Rai 3 condotta da Camila Raznovich, durante la quale sono stati presentati i venti borghi partecipanti, uno per ogni regione italiana. Il pubblico ha premiato anche quest'anno il programma visto da oltre un milione e mezzo di persone.

Il borgo vincitore è stato decretato dalla somma dei voti espressi on line dal pubblico sul sito web del Kilimangiaro e da una giuria di esperti, composta dalla chef stellata Cristina Bowermann, dallo storico dell’arte Philippe Daverio e dal geologo Mario Tozzi. Con Gradara, teatro della storia d’amore tra Paolo e Francesca resa immortale da Dante Alighieri che li colloca nel girone dei lussuriosi, per la prima volta un borgo del Centro Italia vince la competizione che celebra la bellezza dei piccoli centri del nostro Paese.

LA CLASSIFICA FINALE - Lungo l'elenco dei borghi ammessi alla finale, uno per ogni regione. Alle spalle di Gradara, si classifica Castroreale (Sicilia), mentre sul terzo gradino del podio sale Bobbio (Piacenza). Al quarto posto ecco Furore (in provincia di Salerno). Quinto Monte Isola, in Lombardia, sull'omonima isola del Lago di Iseo (Brescia). Scorrendo ancora l'elenco, ecco Bagnoli del Trigno, perla del Molise in provincia di Isernia che arriva sesto. Settima Stintino (Sassari), che vanta una delle spiagge più belle della Sardegna e d'Italia.

Poi San Giorgio di Valpolicella (Verona), ottavo, Pescocostanzo in Abruzzo, nono, mentre chiude la top ten Sesto al Reghena (Pordenone) del Friuli-Venezia e Giulia. Poi si classificano, nell'ordine, Altomonte (Calabria), Noli (Liguria), Chiusdino (Toscana), Tursi (Basilicata), Bevagna (Umbria), Arnad (Valle d'Aosta), Barolo (Piemonte), Rodi Garganico (Puglia), Vigo di Fassa (Trentino Alto Adige) e Sermoneta (Lazio).

L'elenco completo degli ammessi alla finale del Borgo dei Borghi 2018 Abruzzo, Pescocostanzo; Basilicata, Tursi; Calabria, Altomonte; Campania, Furore; Emilia Romagna, Bobbio; Friuli Venezia Giulia, Sesto al Réghena; Lazio, Sermoneta; Liguria, Noli; Lombardia, Monte Isola; Marche, Gradara; Molise, Bagnoli del Trigno; Piemonte, Barolo; Puglia, Rodi Garganico; Sardegna, Stintino; Sicilia, Castroreale; Toscana, Chiusdino; Trentino Alto Adige, Vigo di Fassa; Umbria, Bevagna; Valle D’Aosta, Arnad; Veneto, San Giorgio di Valpolicella.

IL BORGO DEI BORGHI Un programma di Cristoforo Gorno e Fabio Roberti Regia di Matilde d’Errico