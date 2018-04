Bebe Vio a Champoluc per serata Ayas for Friends

Bebe Vio riceve per il secondo anno una donazione di Ayas for Friends per la sua associazione Art 4 sport. Oltre a Bebe Vio è annunciata la presenza di Kristian Ghedina, Demetrio Albertini, Alessandro Baldi di Zelig.

Venerdì 6 aprile 2018 è infatti programmata al Monterosa terme di Champoluc, una serata di gala all’insegna della beneficenza organizzata da Ayas for Friends onlus per celebrare l’operato del 2018. Il ricavato delle attività sarà devoluto all’associazione ART4 SPORT nella persona di Bebe Vio e a due famiglie della Val d’Ayas i cui figli sono affetti da disabilità. Accanto a lei, altri sportivi del calibro di Kristian Ghedina (ex sciatore di coppa del mondo), Demetrio Albertini (ex giocatore della nazionale e del Milan), Irene ed Elena Curtoni (atlete della nazionale italiana di sci), Guillermo Fayed (discesista della nazionale francese), Dada Merighetti (ex sciatrice della nazionale italiana).

Ayas for friends è una associazione fondata nel 2016 da un gruppo di 10 amici amanti della Val d’Ayas , che ha come finalità la raccolta di fondi per sostenere progetti solidali sul territorio nazionale. Per il 2018, Ayas for Friends ha voluto riconfermare e proseguire il sostegno alla associazione ART4 SPORT, associazione fondata dai genitori di Bebe Vio, atta ad aiutare i bambini e i ragazzi portatori di protesi. Ciò che questa associazione fa per questi bambini è immenso, sono per loro un punto di riferimento costante, per molti una famiglia in cui ritrovarsi....

Quest’anno AYAS FOR FRIENDS vuole inoltre sostenere due famiglie della valle che convivono giornalmente con disabilità importanti. Tra le attività organizzate: un circuito di gare, la Cup d’Ayas, che ha unito il desiderio di stare insieme e l’amore per lo sci, al piacere di poter essere di aiuto a chi, purtroppo, è meno fortunato.

L'attività sarà presentata il 6 aprile presso la sala congressi del Monterosa Terme alla presenza di autorità locali. La pluridecorata mondiale e olimpionica Bebe Vio presenterà la sua associazione.

La cena di gala ad invito, accompagnata dalla musica di Federico Pigna e l’intrattenimento de I Boiler di Zelig, chiuderà l’evento.

AYAS FOR FRIENDS ringrazia Monterosa Terme, Monterosa Ski, il Comune della Val d’Ayas, Acqua Pejo, Avm Associati, Saratoga Int. Sforza, sporting San Lorenzo, per il sostegno.

Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis, vero nome di Bebe Vio, è una schermitrice italiana, campionessa paralimpica e mondiale in carica di fioretto individuale. Nata a Venezia il 4 marzo del 1997, ha vent'anni, è alta 155 centimetri e pesa 40 chili. Pratica scherma fin da quando ha 5 anni.