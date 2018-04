L’Inarpa e la Désarpa, candidate a Patrimonio Culturale dell’Unesco

Soddisfazione per la proposta di candidare la transumanza a patrimonio immateriale dell’ umanità da parte dell’Unesco è espressa da Jean Barocco, Sindaco di Quart.

“E’ da decenni – commenta Jan Barocco – che il comune di Quart investe nei suoi undici alpeggi, per ristrutturali, mantenerli, per permettere in sintesi ai nostri Mountagnards di lavorare meglio e mantenere vive le nostre Montagne”.

Per Barocco, il progetto di candidatura dell’inarpa “è un passo importante per riconoscere le attività dell’agricoltura di montagna”. Quindi aggiunge: “Continueremo a investire nei nostri alpeggi perché crediamo nelle potenzialità ambientali ed economiche dei nostri Alpeggi, per inciso nell’alpeggio Fontin di Quart è nata la Fontina D.O.P, e soprattutto perché vogliamo dimostrare con i fatti che i Mountagnards sono i veri artefici della nostra agricoltura di Montagna”.

Il progetto di candidatura della Transumanza, alla quale partecipano anche la Grecia e l'Austria insieme all'Italia, che è capofila, è iniziato nel 2015 per iniziativa di un gruppo di azione locale del Molise che ha riunito tutti i pastori transumanti locali, cui si sono aggiunti i pastori di molte altre regioni italiane che attuano la pratica della migrazione stagionale di greggi, mandrie e pastori lungo le vie semi-naturali dei tratturi.

La candidatura dell’Alpinismo, di cui è capofila la Francia e alla quale partecipano anche la Svizzera e l’Italia, ha avuto una genesi lunga nata dalla volontà di ribadire il valore della dimensione territoriale e culturale della montagna, avendo come riferimenti imprescindibili il rispetto per l’ambiente, la cooperazione, la solidarietà e affermando, ancora una volta, la profonda interdipendenza tra patrimonio culturale e patrimonio naturale.

Il processo di valutazione delle candidature terminerà nel novembre 2019.