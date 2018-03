Di questi tempi augurare una serena Pasqua pare una presa in giro. Ma così non è anche perché la speranza è sempre l’ultima a morire. In altra parte del giornale Panta Rey ha presentato un programma elettorale che se recepito da qualche lista potrebbe creare aspettative di concreta attuazione. Un’attuazione sicuramente più che concreta che non la bufala del reddito di cittadinanza propinata agli elettori da Di Maio o l’ultra dimezzamento della tassazione spacciata da Salvini.

E’ per questo che il Buona Pasqua di quest’anno è da intendere come una Buona Politica. Anche perché a maggio si vota per i nostri legislatori e speriamo che la scelta dei valdostani sia consapevole, ragionata e attenta in modo da votare chi propone cose concrete, realizzabili e segnate dalla contezza che chi votiamo è all’altezza di una situazione difficile e complicata.

E’ tempo che la Valle d’Aosta esca dal pantano nel quale è sprofondata nel corso della legislatura che sta morendo. Don Lorenzo Milani ai ragazzi della Scuola di Barbiana disse: “Di fronte ai problemi sortirne da soli è avarizia, sortirne insieme è politica”. Un insegnamento di grande spessore etico e morale. Se i nostri politici non sono in grado di risolvere i problemi del Popolo Valdostano la responsabilità è anche nostra che votiamo persone che non sono all’altezza del mandato.

Come disse don Milani la politica siamo noi e noi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Basta scaricare le responsabilità su altri. Stiamo vivendo l’agonia della politica ma abbiamo fiducia nella resurrezione dell’agire politico.

C’è chi ha detto che la politica è in agonia perché non riesce a rispondere ad alcune istanze di senso, sociali e di giustizia, direi epocali, bene descritte dal filosofo Emanuele Severino nell’opera “Il Tramonto della politica. Considerazioni sul futuro del mondo”. Chi si candida ci chiede il voto. Chiedendoci il voto prende con ognuno di noi un impegno al quale devono essere fedeli. Dobbiamo sapere che, come ha avuto modo di dire il vescovo di Cassano dello Jonio (Cosenza), “La prima forma di fedeltà di ogni politico è, oltre a curare la propria formazione e la propria competenza, l’onestà, virtù non variabile e opzionale. Formazione, competenza, onestà, con una buona dose di umiltà, costituiscono lo ‘zaino’ di fedeltà di chi ha una responsabilità sociale e umana. Dobbiamo dircelo con molta sincerità: la fedeltà è un valore in crisi. Ma ricordiamo a ciascuno di noi che senza fedeltà una società non va avanti. ‘Ora, afferma l’apostolo Paolo, quanto si richiede negli amministratori, è che ognuno risulti fedele’ (1 Cor 4, 2)”.

Dietrich Bonhoeffer, teologo protestante, martire del nazismo, prima di essere impiccato il 9 aprile 1945 a Flossemburg, custodiva nella sua cella la Bibbia e Goethe, ossia il massimo dei libri sacri e il massimo dei libri profani, il simbolo della passione per il cielo e il simbolo della passione per la terra.

Se i nostri candidati non avranno scienza e coscienza della Bibbia e di Goethe diventeranno strumento di morte della politica. Facendo tesoro delle parole del vescovo di Cassano dello Jonio “Se il politico afferma di essere fedele a Dio e non all’uomo, è un fanatico o un despota sul punto di strumentalizzare Dio alla sua ideologia; se afferma di essere fedele all’uomo e non a Dio, è un praticone impastato di squallido pragmatismo, un faccendiere di piccolo cabotaggio”.

E forse è per questo che la nostra politica è impantanata perché condizionata da condannati, rinviati a giudizio, condannati che si giustificano per la condanna, indagati, cancia bannera. Impantanata da gente che ha utilizzato il nostro voto per farsi gli affari suoi e quello degli amici degli amici.

Buona Pasqua agli ex consiglieri Marco Viérin e Dario Comé che sono stati assolti dalla Cassazione perché condannati ingiustamente in secondo grado per l’utilizzo dei soldi destinati ai Gruppi consiliari. Diano però l’esempio: politica si può fare anche senza cariche istituzionali. Certo forse l’indennità venale è minore. Ma possono provare la ricchezza dell’indennità morale per le cose fatte al servizio della comunità.

Buona Pasqua a chi ci querela per la nostra satira, per le nostre denunce, perché diamo spazio alla voce di chi non ha voce.

Auguri per una Pasqua serena e di speranza alla nostra Petite Patrie.