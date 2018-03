Falsa carne valdostana, tre condanne e due assoluzioni

Si è chiuso con tre condanne e due assoluzioni il processo di primo grado seguito all'inchiesta sul mondo dell'allevamento Blu belga, il cui filone principale riguarda un presunto traffico di bovini piemontesi, 13 in tutto, resi valdostani con marche auricolari e microchip rimossi da mucche autoctone.



Il giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore ha condannato a due anni di reclusione Guido Chaussod, 64 anni di Quart (difeso dall'avvocato Giovanni Borney), a un anno e otto mesi di reclusione Paolo Consol (63) di Issime (assistito dagli avvocati Enrico Visciano e Alfredo Partexano del foro di Milano) e a cinquemila euro di ammenda Cassiano Treboud (43) di La Salle (avvocato Carlo Laganà). Due le assoluzioni: Marco Cerise (39) di Sarre (avvocato Maria Luisa Bravo di Ivrea) "per non aver commesso il fatto" e Piergiorgio Colleoni (49) di Nus (avvocato Viviane Bellot) "perché il fatto non costituisce reato". L'inchiesta del Corpo forestale valdostano è stata coordinata dal pm Luca Ceccanti.