Uiltucs VdA si schiera contro lo sciopero al Billia, 'iniziativa 'solitaria' e antidemocratica'

"Siamo contrari allo sciopero di oggi, peraltro dichiarato da un solo componente delle Rsu, per i lavoratori dei servizi alberghieri della Casino Spa". A sorpresa Raffaele Statti, segretario regionale Uiltucs VdA, si schiera contro l'agitazione promossa dal sindacato di categoria lavoratori del gioco d'azzardo Ugl "per due ragioni sostanziali", afferma il sindacalista. "La prima -spiega Statti - riguarda il metodo, in quanto le Rsu, i cui componenti eletti democraticamente dalla maggioranza dei lavoratori sono tre e di conseguenza, come nello specifico, un solo componente non può unilateralmente indire lo sciopero che coinvolge i lavoratori del Grand Hotel Billia". La seconda motivazione "è di sostanza, in quanto per iniziative di questo genere crediamo che tutti i lavoratori debbano essere coinvolti con un confronto in assemblea".

Per Statti "con l'atteggiamento dimostrato dall'Ugl la tanto dichiarata democrazia resta solo a parole, perchè nei fatti si attua la prevaricazione, senza averne titolo. Siamo tutti consapevoli della situazione in cui versa il Casino e delle note inchieste della Magistratura. Proprio per questo la preoccupazione per il mantenimento dell'attività di Saint Vincent è ancora più forte. Ma proprio per la delicatezza della situazione le iniziative da intraprendere devono essere corali e condivise con i lavoratori".

Prosegue il sindacalista della Uil: "Fermo restando la questione primaria della salvaguardia dei posti di lavoro, non è possibile ignorare gli altri problemi in discussione per i quali è palese la latitanza del gruppo dirigente del Casino, il quale di fronte alle sollecitazioni del sindacato di proseguire il confronto sulle materie in discussione, anche nel rispetto delle relazioni sindacali, la Dirigenza non risponde o dilata i tempi di discussione a sine die. Tale assenza alimenta lo sconcerto, ma soprattutto incentiva le azioni scomposte delle persone che inseguono le sirene della propaganda eludendo i reali problemi dei lavoratori della struttura di Saint Vincent".

Pertanto la Uiltucs "dissente dall'iniziativa di sciopero indetta da un solo componente delle Rsu e invita tutte le organizzazioni sindacali ad un confronto con i lavoratori dei Servizi alberghieri del Casino ed a intraprendere le iniziative opportune per rimuovere la situazione di stallo creata dall'ostinato silenzio del gruppo dirigente".