Da Roma proposta di soppressione della Corte dei conti della Valle d'Aosta

Secondo quanto appreso e pubblicato oggi dall'Ansa, c'è una proposta di soppressione della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Valle d'Aosta e assegnarne le competenze a quella del Piemonte. Si tratterebbe di una iniziativa "in via sperimentale" per ovviare alla carenza cronica di organico e alle difficoltà nella copertura dei posti.

La proposta sarebbe stata avanzata oggi dal Consiglio di presidenza, organo di autogoverno della Corte dei conti, riunitosi per esaminare le problematiche del settore. Le altre proposte sono le assegnazioni plurime oppure l'accorpamento delle sezioni territoriali in base alle macroregioni, da realizzarsi attraverso la via legislativa.

Unire la Corte dei conti della Valle d'Aosta a quella del Piemonte sarebbe quindi una "soluzione intermedia".

La Corte dei Conti della Valle d'Aosta è salita recentemente agli onori della cronaca valdostana e nazionale per gli esiti della maxi inchiesta sul finanziamento pubblico del Casinò di Saint-Vincent che ha portato ad una richiesta di risarcimento di 140 milioni di euro e al sequestro dei beni appartenenti a 21 consiglieri ed ex consiglieri regionali.