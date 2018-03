Intercettazioni Casino: Dall'inchiesta emerge la crisi di valori nell'Uv

L'inchiesta della Procura di Aosta sulla presunta truffa aggravata alla Regione nell'ambito dei finanziamenti al Casino di Saint-Vincent cerca di svelare i meccanismi di possibili reati, ma in realtà fa ben di più.

Scandaglia, forte delle numerose intercettazioni che la sorreggono, i complessi rapporti tra alcuni importanti esponenti del mondo politico, nonchè tra questi ed altri talvolta inquietanti personaggi.

Mette a nudo i loro dubbi, le paure e le debolezze. Ad esempio, scopre che è un uomo con le spalle al muro l'assessore regionale alle Finanze Ego Perron, in quel mese di novembre del 2016 quando si accorge che l'annunciato ulteriore finanziamento di 48 milioni al Casino di Saint-Vincent rischia di essere solo la mossa inutile di chi cerca di riempire di acqua un catino bucato. Ammesso che si possa poi davvero concedere, quel mutuo che di fatto sembrerebbe violare la Legge Madia, la quale regola con estrema chiarezza i trasferimenti finanziari, che vanno fatti con determinate regole, addirittura devono essere trasmessi prima alla Corte dei Conti e poi supportati da un piano triennale di sviluppo. Ma come si fa a inviare alla magistratura contabile la proposta di quel finanziamento ideato dalla Giunta regionale per coprire larga parte di un 'buco' di 53 milioni di euro che in quei giorni i tecnici contabili della Regione avevano impietosamente evidenziato a Presidente e assessori?

Di queste e altre più politiche perplessità Ego Perron parla al telefono, la sera del 16 novembre 2016, con un suo intimo amico, sindaco e militante Uv di provata fede. La lunga conversazione in patois è stata intercettata e integralmente tradotta in italiano dalla Squadra mobile di Aosta.

"Ego Perron - si legge nell'annotazione che accompagna la registrazione - dice a (Omissis) di aver approfondito la questione (la proposta di emendamento al Bilancio regionale per inserirvi il finanziamento da 48 milioni per il Casino ndr) con i revisori dei conti del Casino di Saint-Vincent e che praticamente questi milioni di euro rischiano di essere buttati li...fini a sè stessi. Ego dice che Augusto, se le cose non andranno bene, ritirerà l'emendamento e poi capiti quel che capiti".

I due poi commentano gli attacchi della minoranza, ma anche gli attriti e le diffidenze che sussistono tra gli assessori, che rischiano di compromettere questa operazione come ad esempio quella sul rifacimento della ferrovia, con il rischio, scrivono gli agenti "di andare 'a bagno' (in Consiglio Valle) in quanto la Giunta non sarà in grado di dare delle risposte soprattutto sulla parte finanziaria".

Ego Perron si sfoga; spiega all'amico che l'indomani è atteso in Commissione consiliare per un'audizione, dove si troverà con Rollandin a reggere il confronto con quanti sostengono l'assurdità di quel finanziamento e dice di non voler essere l'unico a dover pagare per tutti. Su questo l'amico lo esorta a rendere l'intera Giunta 'responsabile' per non doversi trovare da solo con il cerino in mano.

Di seguito alcuni stralci dell'intercettazione:

(...) Sindaco: "Ma Augusto è preoccupato?...

Perron: "Eh, domani siamo...il problema è che non sappiamo cosa andare a dire, hai capito? Nel senso che...se interven...adesso è tutto un casino, perchè adesso ho approfondito con Zanini e Chatel (revisori dei conti della Casa da gioco ndr) cioè...praticamente...se...detto tra me e te...questi milioni rischiano...rischiano di essere buttati li...fini a sé stessi, hai capito?"

Sindaco: "Cazzo!"

Perron: "Quindi...francamente...Augusto diceva...domani mattina vediamo...ritiriamo l'emendamento...capiti quel che capiti".

Sindaco: Sì, però...voglio dire...il rovescio della medaglia è che rischi di portare i libri in Tribunale eh!"

Perron: Ah! Certo (...) Però, siamo...siamo un po' disorientati...hai capito? Perchè praticamente non sappiamo...capisci?...andiamo al buio domani...con questa situazione...non sappiamo cosa la maggioranza...oppure una parte della maggioranza come si comporti"

Perron e l'amico sindaco parlano poi delle difficoltà a rapportarsi in Commissione e in Consiglio Valle quando non puoi fidarti nemmeno dei colleghi di maggioranza:

Sindaco: "Adesso c'è il problema del Casino...che forse è in assoluto il più grosso...ma il problema...domattina in commissione...anche se trovi una mediazione...non la risolvi...non la risolvi"

Perron: "Risolvi un tubo..."

Sindaco: "Risolvi un cazzo...anche perchè domani mattina...a voi vi capita di nuovo un'altra cosa simile..."

Perron: Ma...te lo dico io qual'è l'altro dossier (...) è la legge che finanzia..che..sulla ferrovia...(...) Perchè...perchè al momento che ci diranno la verità...e cioè che quella proposta di legge è irrealizzabile...perchè da mandato alla Giunta di trovare finanziamenti...per fare una nuova ferrovia...che...che è una cosa che..sia mai..."

Sindaco: "Assolutamente irrealizzabile...ma anche un bambinio lo sa..."

Perron: "(...)è un altro argomento che andiamo tranquillamente a bagno...perchè la Giunta non è in grado di dare delle risposte (...) tu mi devi trovare un miliardo di euro per finanziare la nuova ferrovia...capisci...(...)"

Sindaco: "Pura fantasia...però scusa Ego...mi permetto di dirti...ma se domani...capita una cosa del genere come hai detto tu...cazzo...l'organico del Movimento...li dovete...li dovete..."

Perron: "Vado a prenderli per le balle io eh! cioè..."

Sindaco: "Dovete convocare gli organici del Movimento...consiglio federale...per...per illustrare la situazione Ego...perchè è l'unica maniera...oltre che per venirne fuori tu...personalmente...anche per avere il sostegno del Movimento...anche perchè adesso il Movimento...vis-a-vis di questa situazione qua...una posizione deve prenderla...(...) Potrebbe venire fuori dal consiglio federale...andiamo tutti a casa

Perron: "Benissimo, esatto..."

Sindaco: "(...) Questo vuol dire...tu non puoi...tu e Augusto in questo caso specifico....non potete essere lì alla mercé...perchè Augusto ha 10 marce di più di tutti...ma comunque contro questi personaggi qua...non ha armi per difendersi eh!"

Perron: Oggi non abbiamo armi capisci? Oggi non abbiamo armi..."

Sindaco: "E te a ruota..e te a ruota...(...) voglio dire...adesso...la tua mozione di sfiducia è stata un segnale...però adesso si tratta di salvare o non salvare un'azienda...Corte dei conti o non Corte dei conti hai capito? Allora a questo punto...tu devi avere l'appoggio del Movimento in maniera che se ti muovi (...) il giorno che hai delle responsabilità...

Perron: "Eh...sono spalmate con gli altri...certo (...)

Sindaco: "(...)Fai attenzione...voglio dire...sei già stato bruciato una volta eh (...) No, non sei stato bruciato perchè è andato tutto bene...ma comunque...

Perron: "No...è andato bene fino ad ora...cioè...io...alla fine del mese vengo condannato (nel processo per il trasferimento della Bccv di Fenis ndr) sono cazzi miei (...) Non cazzi del comitato...dell'esecutivo...che c'era (Omissis) e (Omissis) e coso...cioè...sono cazzi miei...capisci?

Sindaco: "Sì...che probabilmente...arrivavano già ubriachi ai comitati..."

Perron: "Bravo...bravo...capisci"

Sindaco: "(...) Ora bisogna fare squadra...l'Union Valdotaine esprime 50, 55 sindaci...devono farsi sentire...dovete coinvolgerli...cioè dobbiamo fare massa critica (...) Perchè altrimenti rimani tu con il cerino in mano eh!"

Perron: "Sì, sì...è proprio una merdata...certo certo..."

Sindaco: "Cioè...è una merdata...però voglio dire....oltreché fare l'Amministratore prima di tutto fai il politico e hai un Movimento alle spalle...il Movimento alle spalle non esiste..."

Perron: "No...non esiste..."

Sindaco: "(...)Ma esistono 50 o 55 sindaci che fanno riferimento all'Union valdotaine e io ti garantisco che te li metto tutti insieme eh (...)è ora di schierare non gli organici del Movimento...ma chi fa politica all'interno del Movimento...quindi i sindaci...perchè è una...è una situazione...cioè bisogna mettere in piedi....una task force...perchè è una situazione gravissima...gravissima...altrimenti voi andate sotto al Consiglio...e se andate sotto al Consiglio...sul bilancio...perchè tanto...questi...della Valle d'Aosta non gliene frega un cazzo..."

Perron: "No...no...non gliene frega un cazzo..questi qui..."

Sindaco: "Per adesso c'è Augusto Rollandin...e Ego Perron...e intorno a loro gli altri assessori...che devono essere sacrificati...o comunque crocifissi....eh cazzo...se il Movimento non si fa sentire...in una situazione come questa...ma mi chiedo per che cazzo...cosa stiamo ancora a fare (...) anche perchè oggi tocca a te (...) ma domani mattina tocca a me per un'altra materia e dopodomani tocca a un altro...e fino ad ora...il Movimento...sui singoli casi non si è mai fatto sentire...".