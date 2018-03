I MERCOLEDÌ DEL BENESSERE: Cucinare per vivere a lungo

Proseguono gli appuntamenti con “I mercoledì del Benessere”, gli incontri dedicati al tema della salute e del benessere organizzati dall’associazione culturale Colloquiando: dopo la serata con il dottor Veglio, dedicata al benessere e all’estetica in dermatologia affrontati con metodiche naturali, il prossimo incontro verterà sull’alimentazione.

Mercoledì 14 marzo, alle ore 17.30 nella saletta delle store Valgrisa, in piazza della Cattedrale ad Aosta , la dottoressa Erika Pizzato presenterà la serata dal titolo “Cucinare per vivere a lungo: i traguardi di cucina ‘evolution’ per stare in forma senza diete!”.

“Il 70% della popolazione sente il bisogno di dimagrire e mangiare sano. La Culinary Nutrition è la scienza della nutrizione applicata alla cucina che permette di sostituire le faticose e spesso inutili diete con golosi piani culinari Salutari e Antiaging", spiega la dottoressa Pizzato. “Proviamo a cucinare i piatti che più ci piacciono con meno calorie, grassi, zucchero e sale e più antiossidanti, fibre e vitamine. Ecco il buono che fa anche bene!”, aggiunge la dottoressa.

Tutti gli incontri sono aperti al pubblico: per motivi di organizzazione e logistica è obbligatoria la prenotazione via mail all’indirizzo associazione.colloquiando@gmail.com.

Per partecipare alla serata verrà richiesto un contributo di 5 euro, che saranno devoluti in beneficenza.