Intensificati in Valle i controlli della polizia ferroviaria

Quello appena concluso, il 110° anno dalla fondazione della Specialità, è stato un anno impegnativo per la Polizia Ferroviaria del Piemonte e della Valle d’Aosta. Gli agenti sono stati costantemente impiegati in attività di vigilanza e controllo sia negli ordinari servizi istituzionali che in quelli di carattere straordinario, organizzati di iniziativa o su specifici input ministeriali diramati dal Servizio Polizia Ferroviaria di Roma.

"I dispositivi di monitoraggio e controllo - si legge in una nota della Polfer - hanno interessato le stazioni di entrambe le regioni, sia le principali che gli scali minori privi di presidi permanenti, attraverso l’invio mirato sul posto di operatori, e sono stati estesi anche a bordo treno con l’impiego del personale dedicato alle scorte treno".

I risultati conseguiti "parlano di sicurezza e lo dimostrano i dati relativi all’attività del Posto Polfer di Aosta: durante tutto il 2017, gli operatori dello stesso Ufficio hanno proceduto a controllare ed identificare complessivamente 3861 persone di cui 1200 straniere, con un incremento significativo di ben 582, di cui 245 stranieri, rispetto al 2016 pari al 18%".

L’impiego del personale del Posto Polfer di Aosta si è articolato sia negli oltre 330 servizi di scorta ai convogli ferroviari sulle tratte Aosta-Ivrea e Aosta-Chivasso, sia nelle circa 60 pattuglie automontate, 15 in più rispetto al 2016.

Per quanto riguarda l’attività di contrasto ai comportamenti illeciti in ambito ferroviario, la Polfer di Aosta, nel corso del 2017 ha elevato 36 sanzioni per violazioni al Regolamento di Polizia Ferroviaria, nonché 14 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, in aree limitrofe allo scalo.

Nell’ambito dei frequenti dispositivi di controllo straordinario del territorio predisposti dalla Questura, la Polfer ha assicurato il suo concorso, assicurando i contestuali servizi in stazione ad Aosta e negli scali minori.