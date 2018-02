La Valle d’Aosta è la regione del nord dove si vive meno

E’ pur vero che tutte le statistiche sono da prendere con le pinze, ma è altrettanto vero che l’analisi dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni è inquietante e deludente. Pensavamo che la Valle d’Aosta fosse il paese della salute e del vivere bene, invece l’aspettativa di vita è di 81,87 anni e siamo subito a ruota di Campania e Sicilia dove l’aspettativa di vita è di 81,07 e 81,84.

E la Valle d’Aosta è ben lontana dal Trentino, che i nostri politici prendono sempre ad esempio per le buone cose, dove l’aspettativa di vita è di 83,57 anni.

La Valle guida la classifica delle regioni dove si vive meno; dopo di noi il Piemonte che con 82,63 anni figura al settimo posto. A dirlo è Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che analizzando le disuguaglianze di salute evidenzia che la maggiore sopravvivenza si registra nelle regioni del Nord - est, dove la speranza di vita per gli uomini è 81,2 anni e per le donne 85,6; decisamente inferiore nelle regioni del Mezzogiorno, nelle quali s i attesta a 79,8 anni per gli uomini e a 84,1 per le donne.

La dinamica della sopravvivenza, tra il 2005 e il 2016, dimostra che tali divari sono persistenti, in particolare Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, Basilicata, Lazio, Valle d’Aosta e Piemonte restano costantemente al di sotto della media nazionale.