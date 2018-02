Da Interreg Spazio alpino un vademecum per la buona politica

Aiutano a ridurre le disparità, a costruire un clima di fiducia che va oltre i confini, ad aumentare la coesione territoriale e ad affrontare in maniera più efficace le sfide comuni. Sono solo quattro delle "dieci cose da sapere" sui programmi di cooperazione transfrontaliera dell'Ue (conosciuti come "Interreg") contenute all'interno di un'agile documento pubblicato dai servizi Interreg. Ognuno dei 10 punti riguardanti i programmi è spiegato con l'ausilio di buone pratiche sul campo, e non mancano le esperienze che coinvolgono anche il territorio italiano.

L'Interreg Spazio alpino (che riguarda Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria) diventa quindi utile per illustrare come sia possibile promuovere politiche che abbiano un impatto "a lungo termine", come la creazione di reti di trasporti più sostenibili. L'Interreg Mediterraneo (Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Molise, con il coinvolgimento dell'Agenzia per la coesione) è invece prova concreta di come la cooperazione fra regioni possa aiutare ad affrontare problemi comuni, come il potenziamento della "crescita blu", ma anche la prevenzione contro gli incendi boschivi.

programmi Interreg sono attivi da più di 20 anni e aiutano a portare a termine iniziative nel quadro della politica di coesione europea.