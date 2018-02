Laurent Viérin, ‘Revoir l’organisation de la Maison du Val d’Aoste’

Les frais de gestion de la Maison du Val d’Aoste de Paris ont été en 2017 de 321 mille 777 euros, montant défini en application de la résolution approuvée par le Conseil de la Vallée le 25 janvier 2017. Pour ce qui est de 2018, le Président de la Région, Laurent Viérin, en confirmant que le budget global des dépenses ne dépassera pas le niveau de 2017, a dit que les structures régionales sont en train de définir le programme des activités et qu'il y aura une rencontre avec Finaosta sur les contenus à revoir et sur une réorganisation pour une meilleure utilisation de cet important espace pour les entreprises valdôtaines et pour la promotion de notre Région.

En ce qui concerne le licenciement de la part de Finaosta du directeur responsable de la Maison du Val d'Aoste, qui n'aurait aucun lien direct avec la gestion des bureaux parisiens, le Président de la Région a informé que Finaosta a l'idée de revoir l'organisation interne et que pour l'instant il n'y aura pas de remplacement de responsables. Il a conclu que d’ici le mois de juin 2018, lorsque le contrat actuel expirera, le Gouvernement travaillera à la définition de modalités organisationnelles différentes, avec le but d’en valoriser le rôle de promoteur du produit Vallée d'Aoste et des secteurs économiques valdôtains.