Bertin, ‘Vigilare sull’affidamento dei contratti pubblici’

Nel 2017 gli affidamenti pubblici di lavori di importo pari o inferiore ai 40 mila euro sono stati 1.889, per un totale di 8 milioni 500 mila euro, di cui poco più di 6 milioni di euro per gli affidamenti diretti. Lo ha riferito in Consiglio Valle l’assessore alle Opere pubbliche, Mauro Baccega, su richiesta del consigliere Alberto Bertin (Coalition Citoyenne-Mouv).

Il consigliere Alberto Bertin ha chiesto notizie del rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti dei contratti sotto soglia da parte delle pubbliche Amministrazioni, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici. “Sono cifre significative, sulle quali bisogna porre la dovuta attenzione - commenta Bertin -, soprattutto per quanto attiene al rispetto del criterio di rotazione, necessario per assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione a tutti gli operatori economici potenzialmente coinvolti.”

Secondo Bertin bisognerebbe che ad effettuare le verifiche sulla corretta applicazione di questo principio non sia soltanto, come avviene oggi, il Responsabile unico del procedimento, ma siano preposti anche altri uffici. ”La Regione - auspica Bertin - dovrebbe intervenire rapidamente in questo settore, anche perché stiamo parlando di cifre notevoli.”